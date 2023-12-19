https://ria.ru/20231219/yaytso-1916771680.html
Цены на куриное яйцо в Приангарье зафиксируют до 1 апреля 2024 года
Цены на куриное яйцо в Приангарье зафиксируют до 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 19.12.2023
Цены на куриное яйцо в Приангарье зафиксируют до 1 апреля 2024 года
Производители в Иркутской области зафиксируют цены на ряд категорий куриных яиц до 1 апреля следующего года, сообщил журналистам губернатор региона Игорь... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:35
2023-12-19T17:35
2023-12-19T17:35
иркутская область
россия
игорь кобзев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
иркутская область
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ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Производители в Иркутской области зафиксируют цены на ряд категорий куриных яиц до 1 апреля следующего года, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. Вопросы ценообразования и обеспеченности жителей Иркутской области куриным яйцом обсудили во вторник на пресс-конференции губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Глава региона отметил, что согласно данным Росстата, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7%, в СФО – 46,6%. По данным органов статистики, в октябре 2023 года рост цен на яйцо наблюдается в 47 регионах России. Основной фактор, влияющий на стоимость, удорожание корма. "Правительством Иркутской области проведено несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. Достигнуто понимание, что рост цены может быть обусловлен только объективными причинами роста себестоимости товара. Также по ряду позиций, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители зафиксируют цены вплоть до 1 апреля", - сказал Кобзев. Также в ходе пресс-конференции затронули тему продовольственной безопасности. Губернатор подчеркнул, что по данным областного министерства сельского хозяйства, местные сельхозтоваропроизводители полностью обеспечивают регион яйцом, пищевой солью, кормовым зерном, картофелем на 93%, мясом птицы на 81%, молоком и молочными продуктами на 87%. Овощами собственного производства регион обеспечен почти на 54%, мясом - более чем на 63%. Уровень самообеспеченности яйцом птицы составляет 156%, за пределами региона реализуется около 41% полученных яиц.
https://ria.ru/20231212/porucheniya-1915364894.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, россия, игорь кобзев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Иркутская область
Цены на куриное яйцо в Приангарье зафиксируют до 1 апреля 2024 года
Цены на куриное яйцо в Приангарье зафиксируют до 1 апреля 2024 года
ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Производители в Иркутской области зафиксируют цены на ряд категорий куриных яиц до 1 апреля следующего года, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.
Вопросы ценообразования и обеспеченности жителей Иркутской области куриным яйцом обсудили во вторник на пресс-конференции губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Глава региона отметил, что согласно данным Росстата
, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7%, в СФО – 46,6%. По данным органов статистики, в октябре 2023 года рост цен на яйцо наблюдается в 47 регионах России
. Основной фактор, влияющий на стоимость, удорожание корма.
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"Правительством Иркутской области проведено несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. Достигнуто понимание, что рост цены может быть обусловлен только объективными причинами роста себестоимости товара. Также по ряду позиций, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители зафиксируют цены вплоть до 1 апреля", - сказал Кобзев.
Также в ходе пресс-конференции затронули тему продовольственной безопасности. Губернатор подчеркнул, что по данным областного министерства сельского хозяйства, местные сельхозтоваропроизводители полностью обеспечивают регион яйцом, пищевой солью, кормовым зерном, картофелем на 93%, мясом птицы на 81%, молоком и молочными продуктами на 87%. Овощами собственного производства регион обеспечен почти на 54%, мясом - более чем на 63%.
Уровень самообеспеченности яйцом птицы составляет 156%, за пределами региона реализуется около 41% полученных яиц.
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