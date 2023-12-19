https://ria.ru/20231219/yaytsa-1916809347.html

Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц

Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц - РИА Новости, 19.12.2023

Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц

Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:46

2023-12-19T19:46

2023-12-19T19:46

экономика

россия

азербайджан

турция

дмитрий патрушев

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. "19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. В воскресенье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.

https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html

россия

азербайджан

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, азербайджан, турция, дмитрий патрушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)