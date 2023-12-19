https://ria.ru/20231219/yaytsa-1916809347.html
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц - РИА Новости, 19.12.2023
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц
Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:46
2023-12-19T19:46
2023-12-19T19:46
экономика
россия
азербайджан
турция
дмитрий патрушев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. "19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. В воскресенье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.
https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азербайджан, турция, дмитрий патрушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Азербайджан, Турция, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц
В Россию ввезли первую партию азербайджанских яиц — 36 тонн