Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/yaytsa-1916809347.html
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц - РИА Новости, 19.12.2023
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц
Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:46
2023-12-19T19:46
экономика
россия
азербайджан
турция
дмитрий патрушев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_386:673:2830:2048_1920x0_80_0_0_b3142a579832f8c2e014916fd4e1acd0.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. "19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. В воскресенье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.
https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html
россия
азербайджан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_74f2bc4db600a2ca1f5eda53de7cbbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азербайджан, турция, дмитрий патрушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Азербайджан, Турция, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц

В Россию ввезли первую партию азербайджанских яиц — 36 тонн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора.
«
"19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.
В воскресенье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе
18 декабря, 13:37
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанТурцияДмитрий ПатрушевФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала