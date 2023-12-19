Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916833790.html
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в Корабельном районе в подконтрольном украинским военным Херсоне на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинские издание... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:21
2023-12-19T23:21
в мире
россия
херсон
кировоградская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:311:3066:2036_1920x0_80_0_0_b2a892ad736eed8fb4266223d7469379.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Корабельном районе в подконтрольном украинским военным Херсоне на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале."Несколько взрывов прогремело на территории Корабельного района. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении издания. Ранее в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f252843d20cd49799cd82d12e0035dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсон, кировоградская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Зеркало недели: в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие на берегу
Украинские военнослужащие на берегу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие на берегу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Корабельном районе в подконтрольном украинским военным Херсоне на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале.
«
"Несколько взрывов прогремело на территории Корабельного района. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении издания.
Ранее в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияХерсонКировоградская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала