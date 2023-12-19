https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916833790.html

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели в Корабельном районе в подконтрольном украинским военным Херсоне на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинские издание... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:21

2023-12-19T23:21

2023-12-19T23:21

в мире

россия

херсон

кировоградская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Корабельном районе в подконтрольном украинским военным Херсоне на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале."Несколько взрывов прогремело на территории Корабельного района. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении издания. Ранее в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсон

кировоградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, кировоградская область, вооруженные силы украины