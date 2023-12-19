СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Зеркало недели: в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне тревоги прогремели взрывы
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие на берегу
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие на берегу. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Корабельном районе в подконтрольном украинским военным Херсоне на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале.
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"Несколько взрывов прогремело на территории Корабельного района. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении издания.
Ранее в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.