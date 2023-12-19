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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе - РИА Новости, 19.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:13
2023-12-19T20:13
2023-12-19T20:13
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МОСКВА, 19 дек – РИА новости. Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Одессе и в Черноморске", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской области.
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одесса, в мире, черноморск, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Черноморск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
"Страна.ua": в Черноморске и Одессе прогремели взрывы