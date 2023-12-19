Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916812669.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе - РИА Новости, 19.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:13
2023-12-19T20:13
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
черноморск
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА новости. Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Одессе и в Черноморске", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской области.
https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916752094.html
одесса
черноморск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, в мире, черноморск, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Черноморск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе

"Страна.ua": в Черноморске и Одессе прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА новости. Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Одессе и в Черноморске", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской области.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреЧерноморскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала