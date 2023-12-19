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В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество" - РИА Новости, 19.12.2023
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21:02 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vystavka-1916818971.html
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество"
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество" - РИА Новости, 19.12.2023
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество"
Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов". РИА Новости, 19.12.2023
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наталья сергунина
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов". "На Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елей", - говорится в сообщении. Отмечается, что их авторы вдохновлялись сказкой Самуила Маршака "12 месяцев" и создавали инсталляции, посвященные разным сезонам. "Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
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москва, новый год, самуил маршак, наталья сергунина, городское хозяйство москвы
Москва, Новый год, Самуил Маршак, Наталья Сергунина, Городское хозяйство Москвы
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество"

В Москве открылась выставка дизайнерских елей в рамках "Путешествия в Рождество"

© Фото : Московские сезоны/ВКонтактеВыставка дизайнерских елей в рамках "Путешествия в Рождество" открылась в Москве
Выставка дизайнерских елей в рамках Путешествия в Рождество открылась в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Московские сезоны/ВКонтакте
Выставка дизайнерских елей в рамках "Путешествия в Рождество" открылась в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов".
«
"На Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их авторы вдохновлялись сказкой Самуила Маршака "12 месяцев" и создавали инсталляции, посвященные разным сезонам.
«
"Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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МоскваНовый годСамуил МаршакНаталья СергунинаГородское хозяйство Москвы
 
 
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