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В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество"
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество" - РИА Новости, 19.12.2023
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество"
Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:02
2023-12-19T21:02
2023-12-19T21:02
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов". "На Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елей", - говорится в сообщении. Отмечается, что их авторы вдохновлялись сказкой Самуила Маршака "12 месяцев" и создавали инсталляции, посвященные разным сезонам. "Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
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москва, новый год, самуил маршак, наталья сергунина, городское хозяйство москвы
Москва, Новый год, Самуил Маршак, Наталья Сергунина, Городское хозяйство Москвы
В Москве открылась выставка елей в рамках "Путешествия в Рождество"
В Москве открылась выставка дизайнерских елей в рамках "Путешествия в Рождество"