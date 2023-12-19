На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет программа Нового года

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве пройдет программа Нового года
Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.
Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.
Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.
Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.
Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.
Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.
Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.
Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.
В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.
В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.
Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.
Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.
О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.
О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.
В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.
В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.
Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.
В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.
В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.
В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.
Не останутся гости и без культурной программы.
Не останутся гости и без культурной программы.
На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.
На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.
Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.
Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.
Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.
Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.
Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.
В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.
Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.
О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.
В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.
Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.
В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.
В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.
Не останутся гости и без культурной программы.
На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.
Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.