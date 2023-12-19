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На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет программа Нового года

На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет программа Нового года - РИА Новости, 19.12.2023

На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет программа Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что тематическая программа "Новый год в Москве" пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:29

2023-12-19T07:29

2023-12-19T07:29

выставка-форум "россия"

москва

сергей собянин

егор дружинин

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что тематическая программа "Новый год в Москве" пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "На международной выставке-форуме "Россия" началась тематическая программа "Новый год в Москве". Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне №75 на ВДНХ", - написал он. Отмечается, что программа продлится до 14 января. Подчеркивается, что 23 декабря пройдет встреча с хореографом Егором Дружининым, а 24 числа - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. В период с 26 по 31 декабря будет проводиться квартирник актеров московских театров "Новогодняя сказка".

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2023

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москва, сергей собянин, егор дружинин, выставка-форум "россия", общество