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В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения - РИА Новости, 19.12.2023
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03:10 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vulkan-1916619419.html
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения - РИА Новости, 19.12.2023
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения, сообщает местное издание Iceland Monitor. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:10
2023-12-19T03:10
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения, сообщает местное издание Iceland Monitor. "На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года", - пишет издание. По его информации, около 21.00 (00.00 мск) началось землетрясение, магнитуда, предположительно, достигла 4,2 балла. Около 22.46 (01.46 мск) в районе города Гриндавик началось извержение вулкана, пишет издание. Исландские власти 10 ноября объявили эвакуацию Гриндавика на юге страны из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за недавних землетрясений. Через несколько дней парламент Исландии одобрил законопроект о строительстве барьеров для сдерживания лавы за счет введения дополнительного налога. Позднее, 23 ноября, уровень опасности выхода лавы был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Как сообщало издание Iceland Review со ссылкой на директора исландской государственной организации по страхованию от природных катастроф Хульду Рагнхейдур Ауднадоуттир, ущерб от землетрясений может составить более 70 миллионов долларов. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
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исландия, западная европа, в мире
Исландия, Западная Европа, В мире
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения

Iceland Monitor: в Исландии началось извержение вулкана после землетрясения

© Фото : Icelandic Coast GuardТрещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии
Трещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Icelandic Coast Guard
Трещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения, сообщает местное издание Iceland Monitor.
"На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года", - пишет издание.
По его информации, около 21.00 (00.00 мск) началось землетрясение, магнитуда, предположительно, достигла 4,2 балла. Около 22.46 (01.46 мск) в районе города Гриндавик началось извержение вулкана, пишет издание.
Исландские власти 10 ноября объявили эвакуацию Гриндавика на юге страны из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за недавних землетрясений. Через несколько дней парламент Исландии одобрил законопроект о строительстве барьеров для сдерживания лавы за счет введения дополнительного налога. Позднее, 23 ноября, уровень опасности выхода лавы был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Как сообщало издание Iceland Review со ссылкой на директора исландской государственной организации по страхованию от природных катастроф Хульду Рагнхейдур Ауднадоуттир, ущерб от землетрясений может составить более 70 миллионов долларов.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
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