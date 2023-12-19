https://ria.ru/20231219/vsu-1916784621.html
СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных
СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных - РИА Новости, 19.12.2023
СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных
Более 4 тысяч уголовных дел заведено в отношении свыше 900 военнослужащих Украины, включая также представителей их власти и наемников, сообщает Следственный... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:11
2023-12-19T18:11
2023-12-19T18:11
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 4 тысяч уголовных дел заведено в отношении свыше 900 военнослужащих Украины, включая также представителей их власти и наемников, сообщает Следственный комитет России. "С первых дней начала СВО СК России в слаженном взаимодействии с военнослужащими и всеми силовыми структурами страны фиксирует и расследует преступления киевского режима. Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении свыше 900 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников. Более 200 представителей украинских вооруженных формирований уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершенные преступления", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что во взаимодействии с Минобороны РФ и другими государственными органами СК РФ продолжает принимать конкретные меры, направленные на обеспечение правопорядка, охрану государственной и общественной безопасности страны. Кроме того, проводится совместная работа по воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей.
https://ria.ru/20231212/vsu-1915364574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных
СК с начала СВО возбудил более 4000 дел против ВСУ, в том числе их командования
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 4 тысяч уголовных дел заведено в отношении свыше 900 военнослужащих Украины, включая также представителей их власти и наемников, сообщает Следственный комитет России.
"С первых дней начала СВО СК России в слаженном взаимодействии с военнослужащими и всеми силовыми структурами страны фиксирует и расследует преступления киевского режима. Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении свыше 900 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников. Более 200 представителей украинских вооруженных формирований уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершенные преступления", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что во взаимодействии с Минобороны РФ и другими государственными органами СК РФ продолжает принимать конкретные меры, направленные на обеспечение правопорядка, охрану государственной и общественной безопасности страны. Кроме того, проводится совместная работа по воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей.
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев