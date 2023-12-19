https://ria.ru/20231219/vsu-1916784621.html

СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных

СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных - РИА Новости, 19.12.2023

СК с начала спецоперации возбудил более 4000 дел против украинских военных

Более 4 тысяч уголовных дел заведено в отношении свыше 900 военнослужащих Украины, включая также представителей их власти и наемников, сообщает Следственный... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:11

2023-12-19T18:11

2023-12-19T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 4 тысяч уголовных дел заведено в отношении свыше 900 военнослужащих Украины, включая также представителей их власти и наемников, сообщает Следственный комитет России. "С первых дней начала СВО СК России в слаженном взаимодействии с военнослужащими и всеми силовыми структурами страны фиксирует и расследует преступления киевского режима. Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении свыше 900 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников. Более 200 представителей украинских вооруженных формирований уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершенные преступления", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что во взаимодействии с Минобороны РФ и другими государственными органами СК РФ продолжает принимать конкретные меры, направленные на обеспечение правопорядка, охрану государственной и общественной безопасности страны. Кроме того, проводится совместная работа по воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915364574.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр