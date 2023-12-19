https://ria.ru/20231219/vsu-1916646079.html

Пленный пожаловался на большие потери в украинской армии

Пленный пожаловался на большие потери в украинской армии - РИА Новости, 19.12.2023

Пленный пожаловался на большие потери в украинской армии

Командование украинской пехоты ездит по тыловым соединениям и набирает военнослужащих, чтобы потом "послать их на мясо", из-за больших потерь в ротах остаётся... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:21

2023-12-19T10:21

2023-12-19T10:21

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Командование украинской пехоты ездит по тыловым соединениям и набирает военнослужащих, чтобы потом "послать их на мясо", из-за больших потерь в ротах остаётся по 15-20 человек, рассказал пленный украинский солдат Сергей Дымарук в видеоролике, распространённом Минобороны РФ. "Из-за больших потерь к нам приехало командование пехоты, не только к нам, но и по всем подразделениям тыловым ездили и набирали к себе в пехоту, потому что у них нет людей уже. Потому что было очень много потерь, из роты оставалось по 15-20 человек", - сказал Дымарук. Он признался, что пытался не пойти на фронт – сначала "отморозился", но потом его начали пугать тем, что заведут дело, будут издеваться и бить, а также выставят российским шпионом. Пленный пожаловался на обеспечение в украинской армии: ему выдали лишь комплект летней формы, зимние берцы, бушлат и флиску пришлось покупать на свои деньги. Продукты удавалось достать, в основном, с помощью волонтёров. Причём за отдельную плату те могли привезти "траву, чтобы можно было покурить", сообщил Дымарук. Рассказывая о том, как он попал в плен, Дымарук сообщил, что был ранен после взрыва гранаты. Он упал и "скрутился" из-за сильной боли в ноге, даже не обратил снимания, кто его потом оттащил, потому что "думал, что свои". Когда понял, что это российские военнослужащие, испугался и "думал, что убьют", однако они оказали ему первую медицинскую помощь, напоили и дали покурить, сказал пленный. "О войне я думаю, что надо ее заканчивать быстрей, нас просто посылают на мясо, нас там за людей не считают вообще", - заключил пленный.

https://ria.ru/20231217/naemniki-1916288683.html

https://ria.ru/20231215/plennye-1916121461.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр