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В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года" - РИА Новости, 19.12.2023
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02:57 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года" - РИА Новости, 19.12.2023
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"
Следующий год конфликта станет самым страшным для Украины, рассказал в беседе с каналом NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T02:57
2023-12-19T02:57
в мире
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россия
юрий сиротюк
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следующий год конфликта станет самым страшным для Украины, рассказал в беседе с каналом NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.&quot;Общество должно осознавать, что нас впереди ждет самый страшный год войны. И не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные&quot;, — пожаловался боевик.По мнению Сиротюка, ВСУ не смогут достичь каких-либо успехов без мобилизации почти всего населения, пригодного к службе. Он также осудил тех украинцев, которые "прячутся в женских юбках" и бегут от отправления на фронт. Рано или поздно, предположил Сиротюк, уклонистов якобы призовут в российскую армию.Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация продолжится. По словам главы ГУР, в Силах обороны Украины не хватает людей в целом. Он также предупредил, что ВСУ продолжат нести потери, а количество солдат в армии надо поддерживать.
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в мире, украина, россия, юрий сиротюк, кирилл буданов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Юрий Сиротюк, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"

Военный ВСУ Сиротюк: Украину ждет самый страшный год конфликта

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следующий год конфликта станет самым страшным для Украины, рассказал в беседе с каналом NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.
«

"Общество должно осознавать, что нас впереди ждет самый страшный год войны. И не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные", — пожаловался боевик.

По мнению Сиротюка, ВСУ не смогут достичь каких-либо успехов без мобилизации почти всего населения, пригодного к службе. Он также осудил тех украинцев, которые "прячутся в женских юбках" и бегут от отправления на фронт. Рано или поздно, предположил Сиротюк, уклонистов якобы призовут в российскую армию.
Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация продолжится. По словам главы ГУР, в Силах обороны Украины не хватает людей в целом. Он также предупредил, что ВСУ продолжат нести потери, а количество солдат в армии надо поддерживать.
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В миреУкраинаРоссияЮрий СиротюкКирилл БудановВооруженные силы Украины
 
 
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