https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html

В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"

В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года" - РИА Новости, 19.12.2023

В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"

Следующий год конфликта станет самым страшным для Украины, рассказал в беседе с каналом NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T02:57

2023-12-19T02:57

2023-12-19T02:57

в мире

украина

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юрий сиротюк

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следующий год конфликта станет самым страшным для Украины, рассказал в беседе с каналом NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк."Общество должно осознавать, что нас впереди ждет самый страшный год войны. И не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные", — пожаловался боевик.По мнению Сиротюка, ВСУ не смогут достичь каких-либо успехов без мобилизации почти всего населения, пригодного к службе. Он также осудил тех украинцев, которые "прячутся в женских юбках" и бегут от отправления на фронт. Рано или поздно, предположил Сиротюк, уклонистов якобы призовут в российскую армию.Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация продолжится. По словам главы ГУР, в Силах обороны Украины не хватает людей в целом. Он также предупредил, что ВСУ продолжат нести потери, а количество солдат в армии надо поддерживать.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916615986.html

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в мире, украина, россия, юрий сиротюк, кирилл буданов, вооруженные силы украины