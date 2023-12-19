https://ria.ru/20231219/vsu-1916615986.html

Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия

Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия - РИА Новости, 19.12.2023

Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия

Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T01:40

2023-12-19T01:40

2023-12-19T01:40

в мире

россия

украина

киев

александр устинов

юрий сиротюк

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк."Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?" — возмутился Сиротюк.По его словам, ВСУ не удается создать качественные линии укреплений даже в прифронтовых городах. Россия, заключил боевик, успешно строит линии обороны, тогда как украинские войска не могут достичь таких темпов развития.Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ готовят три линии фортификационных сооружений. По ее заявлению, Киев понимает, что зимой украинской армии придется перейти к обороне.

https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, александр устинов, юрий сиротюк, вооруженные силы украины, верховная рада украины