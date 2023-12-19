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Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия - РИА Новости, 19.12.2023
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01:40 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vsu-1916615986.html
Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия
Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия - РИА Новости, 19.12.2023
Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия
Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:40
2023-12-19T01:40
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юрий сиротюк
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.&quot;Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?&quot; — возмутился Сиротюк.По его словам, ВСУ не удается создать качественные линии укреплений даже в прифронтовых городах. Россия, заключил боевик, успешно строит линии обороны, тогда как украинские войска не могут достичь таких темпов развития.Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ готовят три линии фортификационных сооружений. По ее заявлению, Киев понимает, что зимой украинской армии придется перейти к обороне.
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в мире, россия, украина, киев, александр устинов, юрий сиротюк, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Устинов, Юрий Сиротюк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия

Боевик ВСУ: украинские солдаты живут в ямах вместо подготовленных укреплений

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.
«

"Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?" — возмутился Сиротюк.

По его словам, ВСУ не удается создать качественные линии укреплений даже в прифронтовых городах. Россия, заключил боевик, успешно строит линии обороны, тогда как украинские войска не могут достичь таких темпов развития.
Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ готовят три линии фортификационных сооружений. По ее заявлению, Киев понимает, что зимой украинской армии придется перейти к обороне.
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