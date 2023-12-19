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Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия
Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия - РИА Новости, 19.12.2023
Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия
Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:40
2023-12-19T01:40
2023-12-19T01:40
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинские солдаты живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк."Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?" — возмутился Сиротюк.По его словам, ВСУ не удается создать качественные линии укреплений даже в прифронтовых городах. Россия, заключил боевик, успешно строит линии обороны, тогда как украинские войска не могут достичь таких темпов развития.Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ готовят три линии фортификационных сооружений. По ее заявлению, Киев понимает, что зимой украинской армии придется перейти к обороне.
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Украинские военные забили тревогу из-за ям, в которые их загнала Россия
Боевик ВСУ: украинские солдаты живут в ямах вместо подготовленных укреплений