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Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков

Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков - РИА Новости, 19.12.2023

Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков

Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:43

2023-12-19T15:43

2023-12-19T15:48

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россия

турция

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время и надеется обсудить с ним черноморскую зерновую сделку."Пока нет. Будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли дата и место встречи.

https://ria.ru/20231215/erdogan-1915958919.html

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