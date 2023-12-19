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Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков - РИА Новости, 19.12.2023
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15:43 19.12.2023 (обновлено: 15:48 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/vstrecha-1916736787.html
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков - РИА Новости, 19.12.2023
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков
Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:43
2023-12-19T15:48
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время и надеется обсудить с ним черноморскую зерновую сделку."Пока нет. Будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли дата и место встречи.
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политика, россия, турция
Политика, Россия, Турция
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков

Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время и надеется обсудить с ним черноморскую зерновую сделку.
"Пока нет. Будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли дата и место встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом
15 декабря, 10:13
 
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