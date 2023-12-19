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Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков - РИА Новости, 19.12.2023
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков
Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:43
2023-12-19T15:43
2023-12-19T15:48
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время и надеется обсудить с ним черноморскую зерновую сделку."Пока нет. Будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли дата и место встречи.
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политика, россия, турция
Дату и место встречи Путина и Эрдогана пока не определили, сообщил Песков
Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определены: это будет согласовываться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время и надеется обсудить с ним черноморскую зерновую сделку.
"Пока нет. Будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли дата и место встречи.
Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры с Киевом