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Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области - РИА Новости, 19.12.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:48 19.12.2023 (обновлено: 21:51 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/vrachi-1916824985.html
Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области
Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области - РИА Новости, 19.12.2023
Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области
Денежные выплаты врачам, которые приезжают работать в сельской местности в Ярославской области, с 1 января 2024 года увеличат вдвое - до 4 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:48
2023-12-19T21:51
ярославская область
общество
рыбинск
тутаев
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Денежные выплаты врачам, которые приезжают работать в сельской местности в Ярославской области, с 1 января 2024 года увеличат вдвое - до 4 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Врачи, которые приедут работать в наши ключевые города, получат по 2,5 миллиона рублей. А тем, кто пойдет работать врачом на село, заплатим 4 миллиона рублей. Это же касается и тех, кто впервые после завершения обучения в профильном образовательном учреждении приедет в наш регион и заключит договор с медицинской организацией", - заявил губернатор, подводя итоги 2023 года в прямом эфире местной телекомпании. По данным областного правительства, программа специальных денежных выплат, которые медики могут потратить на приобретение жилья или прибавку к зарплате, действует по решению правительства региона в Ярославской области с 2022 года. Раньше врачам, которые выходили на работу в сельской местности, выплачивали 2 миллиона рублей. В итоге с начала программы в сельскую местность и районные центры пришли более 90 медицинских специалистов. "Это говорит о том, что мера востребована. Наша главная задача - делать рабочие места привлекательными и для жителей других регионов. После получения именного сертификата в размере 2,5 миллиона рублей специалисту необходимо будет отработать в учреждении пять лет, а после получения 4 миллионов рублей срок обязательной отработки составит восемь лет", - подчеркнул министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Правительство региона уточняет, что выплаты в 2,5 миллиона рублей ожидают врачей, которые приезжают в Ярославскую область для работы в таких городах, как Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Ростов и Углич.
https://ria.ru/20231213/vyplaty-1915597500.html
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рыбинск
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общество, рыбинск, тутаев, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Рыбинск, Тутаев, Ярославская область, Михаил Евраев

Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области

© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления на приеме у врача
Измерение артериального давления на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Fotolia / Rido
Измерение артериального давления на приеме у врача. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Денежные выплаты врачам, которые приезжают работать в сельской местности в Ярославской области, с 1 января 2024 года увеличат вдвое - до 4 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«
"Врачи, которые приедут работать в наши ключевые города, получат по 2,5 миллиона рублей. А тем, кто пойдет работать врачом на село, заплатим 4 миллиона рублей. Это же касается и тех, кто впервые после завершения обучения в профильном образовательном учреждении приедет в наш регион и заключит договор с медицинской организацией", - заявил губернатор, подводя итоги 2023 года в прямом эфире местной телекомпании.
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По данным областного правительства, программа специальных денежных выплат, которые медики могут потратить на приобретение жилья или прибавку к зарплате, действует по решению правительства региона в Ярославской области с 2022 года. Раньше врачам, которые выходили на работу в сельской местности, выплачивали 2 миллиона рублей. В итоге с начала программы в сельскую местность и районные центры пришли более 90 медицинских специалистов.
«
"Это говорит о том, что мера востребована. Наша главная задача - делать рабочие места привлекательными и для жителей других регионов. После получения именного сертификата в размере 2,5 миллиона рублей специалисту необходимо будет отработать в учреждении пять лет, а после получения 4 миллионов рублей срок обязательной отработки составит восемь лет", - подчеркнул министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский.
Правительство региона уточняет, что выплаты в 2,5 миллиона рублей ожидают врачей, которые приезжают в Ярославскую область для работы в таких городах, как Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Ростов и Углич.
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Ярославская областьОбществоРыбинскТутаевЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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