Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области
Измерение артериального давления на приеме у врача. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Денежные выплаты врачам, которые приезжают работать в сельской местности в Ярославской области, с 1 января 2024 года увеличат вдвое - до 4 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
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"Врачи, которые приедут работать в наши ключевые города, получат по 2,5 миллиона рублей. А тем, кто пойдет работать врачом на село, заплатим 4 миллиона рублей. Это же касается и тех, кто впервые после завершения обучения в профильном образовательном учреждении приедет в наш регион и заключит договор с медицинской организацией", - заявил губернатор, подводя итоги 2023 года в прямом эфире местной телекомпании.
По данным областного правительства, программа специальных денежных выплат, которые медики могут потратить на приобретение жилья или прибавку к зарплате, действует по решению правительства региона в Ярославской области с 2022 года. Раньше врачам, которые выходили на работу в сельской местности, выплачивали 2 миллиона рублей. В итоге с начала программы в сельскую местность и районные центры пришли более 90 медицинских специалистов.
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"Это говорит о том, что мера востребована. Наша главная задача - делать рабочие места привлекательными и для жителей других регионов. После получения именного сертификата в размере 2,5 миллиона рублей специалисту необходимо будет отработать в учреждении пять лет, а после получения 4 миллионов рублей срок обязательной отработки составит восемь лет", - подчеркнул министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский.
Правительство региона уточняет, что выплаты в 2,5 миллиона рублей ожидают врачей, которые приезжают в Ярославскую область для работы в таких городах, как Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Ростов и Углич.