https://ria.ru/20231219/vrachi-1916824985.html

Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области

Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области - РИА Новости, 19.12.2023

Выплаты врачам на селе увеличат вдвое в Ярославской области

Денежные выплаты врачам, которые приезжают работать в сельской местности в Ярославской области, с 1 января 2024 года увеличат вдвое - до 4 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:48

2023-12-19T21:48

2023-12-19T21:51

ярославская область

общество

рыбинск

тутаев

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Денежные выплаты врачам, которые приезжают работать в сельской местности в Ярославской области, с 1 января 2024 года увеличат вдвое - до 4 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Врачи, которые приедут работать в наши ключевые города, получат по 2,5 миллиона рублей. А тем, кто пойдет работать врачом на село, заплатим 4 миллиона рублей. Это же касается и тех, кто впервые после завершения обучения в профильном образовательном учреждении приедет в наш регион и заключит договор с медицинской организацией", - заявил губернатор, подводя итоги 2023 года в прямом эфире местной телекомпании. По данным областного правительства, программа специальных денежных выплат, которые медики могут потратить на приобретение жилья или прибавку к зарплате, действует по решению правительства региона в Ярославской области с 2022 года. Раньше врачам, которые выходили на работу в сельской местности, выплачивали 2 миллиона рублей. В итоге с начала программы в сельскую местность и районные центры пришли более 90 медицинских специалистов. "Это говорит о том, что мера востребована. Наша главная задача - делать рабочие места привлекательными и для жителей других регионов. После получения именного сертификата в размере 2,5 миллиона рублей специалисту необходимо будет отработать в учреждении пять лет, а после получения 4 миллионов рублей срок обязательной отработки составит восемь лет", - подчеркнул министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Правительство региона уточняет, что выплаты в 2,5 миллиона рублей ожидают врачей, которые приезжают в Ярославскую область для работы в таких городах, как Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Ростов и Углич.

https://ria.ru/20231213/vyplaty-1915597500.html

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рыбинск

тутаев

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рыбинск, тутаев, ярославская область, михаил евраев