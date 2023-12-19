https://ria.ru/20231219/voz-1916621684.html

В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом

В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом - РИА Новости, 19.12.2023

В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом

Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:12

2023-12-19T04:12

2023-12-19T04:12

в мире

россия

мелита вуйнович

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "В первую очередь я хочу отметить, что местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения по индивидуальным мерам профилактики в любой стране. Если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, то в отношении как COVID-19, так и гриппа, вакцинация спасает жизни. Вакцины остаются лучшим способом борьбы с этими заболеваниями, предотвращая тяжелое течение заболевания и смерть", - сказала она. Также, указала Вуйнович, одним из компонентов пакета мер профилактики и контроля по ограничению распространения COVID-19 являются маски. Их следует носить в людных, закрытых или плохо вентилируемых помещениях. "Рекомендуется носить маску помимо уже упомянутых помещений, в ситуациях, если у вас есть или вы думаете, что можете заразиться COVID-19, когда находитесь в одном помещении с другими людьми; если вы делите пространство с кем-то, у кого есть симптомы COVID-19 или у кого есть положительный результат на COVID-19; если вы находитесь в общественном пространстве и у вас есть сопутствующие заболевания (например, диабет, заболевания сердца или легких, рак и так далее) или если вам 60 лет и больше", - подчеркнула представитель организации. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о продолжении подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Также там указали, что вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны.

https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916486554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мелита вуйнович, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии