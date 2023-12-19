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В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом - РИА Новости, 19.12.2023
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04:12 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/voz-1916621684.html
В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом
В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом - РИА Новости, 19.12.2023
В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом
Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:12
2023-12-19T04:12
в мире
россия
мелита вуйнович
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "В первую очередь я хочу отметить, что местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения по индивидуальным мерам профилактики в любой стране. Если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, то в отношении как COVID-19, так и гриппа, вакцинация спасает жизни. Вакцины остаются лучшим способом борьбы с этими заболеваниями, предотвращая тяжелое течение заболевания и смерть", - сказала она. Также, указала Вуйнович, одним из компонентов пакета мер профилактики и контроля по ограничению распространения COVID-19 являются маски. Их следует носить в людных, закрытых или плохо вентилируемых помещениях. "Рекомендуется носить маску помимо уже упомянутых помещений, в ситуациях, если у вас есть или вы думаете, что можете заразиться COVID-19, когда находитесь в одном помещении с другими людьми; если вы делите пространство с кем-то, у кого есть симптомы COVID-19 или у кого есть положительный результат на COVID-19; если вы находитесь в общественном пространстве и у вас есть сопутствующие заболевания (например, диабет, заболевания сердца или легких, рак и так далее) или если вам 60 лет и больше", - подчеркнула представитель организации. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о продолжении подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Также там указали, что вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны.
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в мире, россия, мелита вуйнович, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
В мире, Россия, Мелита Вуйнович, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
В ВОЗ рассказали о способах борьбы с COVID и гриппом

ВОЗ: вакцинация и маски остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«
"В первую очередь я хочу отметить, что местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения по индивидуальным мерам профилактики в любой стране. Если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, то в отношении как COVID-19, так и гриппа, вакцинация спасает жизни. Вакцины остаются лучшим способом борьбы с этими заболеваниями, предотвращая тяжелое течение заболевания и смерть", - сказала она.
Также, указала Вуйнович, одним из компонентов пакета мер профилактики и контроля по ограничению распространения COVID-19 являются маски. Их следует носить в людных, закрытых или плохо вентилируемых помещениях.
"Рекомендуется носить маску помимо уже упомянутых помещений, в ситуациях, если у вас есть или вы думаете, что можете заразиться COVID-19, когда находитесь в одном помещении с другими людьми; если вы делите пространство с кем-то, у кого есть симптомы COVID-19 или у кого есть положительный результат на COVID-19; если вы находитесь в общественном пространстве и у вас есть сопутствующие заболевания (например, диабет, заболевания сердца или легких, рак и так далее) или если вам 60 лет и больше", - подчеркнула представитель организации.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о продолжении подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Также там указали, что вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны.
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В миреРоссияМелита ВуйновичВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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