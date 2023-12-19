https://ria.ru/20231219/vodovod-1916626929.html

В Бикинском районе Хабаровского края сдадут водовод и водозабор в 2024 году

В Бикинском районе Хабаровского края сдадут водовод и водозабор в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023

В Бикинском районе Хабаровского края сдадут водовод и водозабор в 2024 году

Прокладку нового водовода и реконструкцию водозабора в Бикинском районе Хабаровского края стоимостью почти 2 миллиарда рублей закончат в следующем году, сообщил РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:00

2023-12-19T07:00

2023-12-19T07:00

хабаровский край

общество

бикинский район

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хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Прокладку нового водовода и реконструкцию водозабора в Бикинском районе Хабаровского края стоимостью почти 2 миллиарда рублей закончат в следующем году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона провел рабочую встречу с руководителем Бикинского района Александром Демидовым. "Александр Демидов доложил о работах в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На прокладку водовода и реконструкцию водозабора выделены 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Окончания модернизации ждем в следующем году", - написал Дегтярев. Как уточняет правительство региона, в городе ведется комплексная модернизация изношенной системы водоснабжения. Всего будет заменено свыше 34 километров коммунальных сетей. Губернатор сообщил также, что с главой района они подробно остановились на прохождении отопительного сезона. На подготовку к его прохождению было направлено более 70 миллионов рублей: заменена дымовая труба центральной котельной села Лермонтовки, установлено семь новых котлоагрегатов, закуплено вспомогательное котельное и электротехническое оборудование. Объекты коммунальной энергетики и ЖКХ, жилфонд и социальная инфраструктура получили паспорта готовности в срок. Отопительный период проходит планово, в штатном режиме. В продолжение темы был рассмотрен вопрос реализации национального проекта "Жилье и городская среда". По нацпроекту на территории Бикинского района реализуются три федеральных проекта. Так, по программе адресного расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Бикине были построены и сданы два дома на 81 квартиру. В марте губернатор лично инспектировал ход работ на стройплощадке. Свои жилищные условия улучшили 189 бикинцев из 14 бараков. В Бикине на базе детской школы искусств открылся второй в регионе виртуальный концертный зал, а в селе Лончаково капитально отремонтирован кино-досуговый информационный центр. Работает и госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий": в этом году в селе Покровка была пробурена водозаборная скважина, а в Лесопильном – благоустроен пешеходный переход под железнодорожным мостом. Общая сумма средств – 4,7 миллиона рублей, из них краевых – 3,2 миллиона. "Есть у района нужда во врачах и учителях...Нацелил главу района и на более масштабные стройки: в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" начать строительство арендного жилья для работников социальной сферы. С учетом текущей потребности в районе необходимо возвести более 150 квартир. Краевой минстрой помогает местным властям в поисках инвестора", - указал Дегтярев. По линии федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году успешно реализованы три проекта по благоустройству общественных территорий в Бикине и Лермонтовке и началось обновление центрального парка культуры и отдыха районного центра. "А это 80 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 10 миллионов из краевой казны на озеленение. Современное общественное пространство в городе появится летом следующего года. Хочу обязательно своими глазами увидеть преображение парка", - отметил губернатор. В ходе совместной встречи стороны обсудили и ряд других важных вопросов, в том числе поддержку участников специальной военной операции и их семей. Уточняется, что только гуманитарной помощи было собрано районом почти 14 тонн.

https://ria.ru/20231130/stroitelstvo-1912816556.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909738158.html

https://ria.ru/20231005/biblioteki-1900647516.html

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общество, бикинский район, бикин, хабаровский край, михаил дегтярев