https://ria.ru/20231219/voditel-1916728998.html

В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор

В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор - РИА Новости, 19.12.2023

В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор

Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе в Кургане женщину с ребенком, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:26

2023-12-19T15:26

2023-12-19T15:26

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе в Кургане женщину с ребенком, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. ДТП произошло 9 августа в 21.25 (19.25 мск) на улице Мостостроителей у дома 2а в 1-м микрорайоне Кургана. Водитель, 2000 года рождения, на автомобиле "ВАЗ-211440", выехал на нерегулируемый пешеходный переход с превышением допустимой скорости движения и допустил наезд на пешехода, 1992 года рождения, на руках которой находился ее сын 2021 года рождения. Оба пешехода погибли. "На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя... Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года", - говорится в сообщении. Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски - в счет компенсации морального вреда с осужденного взысканы денежные средства в общей сумме 2 миллиона рублей, поясняется в сообщении. Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточняет прокуратура. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html

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происшествия, курган, россия