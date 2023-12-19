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В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор - РИА Новости, 19.12.2023
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15:26 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/voditel-1916728998.html
В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор
В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор - РИА Новости, 19.12.2023
В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор
Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе в Кургане женщину с ребенком, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:26
2023-12-19T15:26
происшествия
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россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе в Кургане женщину с ребенком, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. ДТП произошло 9 августа в 21.25 (19.25 мск) на улице Мостостроителей у дома 2а в 1-м микрорайоне Кургана. Водитель, 2000 года рождения, на автомобиле "ВАЗ-211440", выехал на нерегулируемый пешеходный переход с превышением допустимой скорости движения и допустил наезд на пешехода, 1992 года рождения, на руках которой находился ее сын 2021 года рождения. Оба пешехода погибли. "На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя... Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года", - говорится в сообщении. Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски - в счет компенсации морального вреда с осужденного взысканы денежные средства в общей сумме 2 миллиона рублей, поясняется в сообщении. Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточняет прокуратура. Приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html
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происшествия, курган, россия
Происшествия, Курган, Россия
В Кургане сбившему насмерть женщину с ребенком водителю вынесли приговор

В Кургане сбивший насмерть женщину с ребенком получил 4,5 года колонии-поселения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе в Кургане женщину с ребенком, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
ДТП произошло 9 августа в 21.25 (19.25 мск) на улице Мостостроителей у дома 2а в 1-м микрорайоне Кургана. Водитель, 2000 года рождения, на автомобиле "ВАЗ-211440", выехал на нерегулируемый пешеходный переход с превышением допустимой скорости движения и допустил наезд на пешехода, 1992 года рождения, на руках которой находился ее сын 2021 года рождения. Оба пешехода погибли.
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"На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя... Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски - в счет компенсации морального вреда с осужденного взысканы денежные средства в общей сумме 2 миллиона рублей, поясняется в сообщении.
Он признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточняет прокуратура.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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