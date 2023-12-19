https://ria.ru/20231219/voda-1916664745.html

Около 2,8 млн раз проанализировали качество московской воды в 2023 году

Около 2,8 млн раз проанализировали качество московской воды в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2023

Около 2,8 млн раз проанализировали качество московской воды в 2023 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели около 2,8 миллиона исследований качества столичной воды, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:36

2023-12-19T11:36

2023-12-19T11:36

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели около 2,8 миллиона исследований качества столичной воды, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Физико-химические и микробиологические показатели воды, которая поступает в краны москвичей, находятся на круглосуточном контроле. Он начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. За январь - ноябрь этого года провели около 2,8 миллиона исследований воды, которые в очередной раз подтвердили ее полное соответствие всем требованиям и нормативам", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в Москве функционируют четыре станции водоподготовки, их общая производительность - более 6 миллиона кубометров при сегодняшней норме ежедневного потребления почти 3 миллиона кубометров. "В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям. С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую специалистам оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки.

https://ria.ru/20231218/mosty-1916521806.html

https://ria.ru/20231218/blagoustroystvo-1916450740.html

москва

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москва, петр бирюков