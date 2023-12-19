https://ria.ru/20231219/vklady-1916604077.html

Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу

Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу - РИА Новости, 19.12.2023

Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу

Потерять доход по вкладу практически невозможно, если соблюдать условия договора, но есть особые случаи, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T02:15

2023-12-19T02:15

2023-12-19T02:15

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

федор акулинин

банки

вклады

деньги

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Потерять доход по вкладу практически невозможно, если соблюдать условия договора, но есть особые случаи, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин.По словам эксперта, один из распространенных рисков — плавающая ставка. Она может меняться в течение всего срока действия договора и далеко не всегда получится максимальной, как в рекламе, предупредил Акулинин.“Надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период”, — подчеркнул специалист.По срочному вкладу потеря дохода возможна, если не перезаключить договор по окончании прежнего, отметил эксперт. Тогда банк переводит деньги на вклад “До востребования” с минимальной ставкой, пояснил он.И, наконец, есть вклады, по которым проценты не капитализируются, а начисляются разово в конце срока действия вклада, добавил он. Если до этого момента банк успеет “лопнуть”, никакого дохода вы не увидите, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231215/vklady-1915929523.html

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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, федор акулинин, банки, вклады, деньги