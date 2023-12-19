https://ria.ru/20231219/vklady-1916604077.html
Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу
Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу - РИА Новости, 19.12.2023
Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу
Потерять доход по вкладу практически невозможно, если соблюдать условия договора, но есть особые случаи, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T02:15
2023-12-19T02:15
2023-12-19T02:15
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Потерять доход по вкладу практически невозможно, если соблюдать условия договора, но есть особые случаи, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин.По словам эксперта, один из распространенных рисков — плавающая ставка. Она может меняться в течение всего срока действия договора и далеко не всегда получится максимальной, как в рекламе, предупредил Акулинин.“Надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период”, — подчеркнул специалист.По срочному вкладу потеря дохода возможна, если не перезаключить договор по окончании прежнего, отметил эксперт. Тогда банк переводит деньги на вклад “До востребования” с минимальной ставкой, пояснил он.И, наконец, есть вклады, по которым проценты не капитализируются, а начисляются разово в конце срока действия вклада, добавил он. Если до этого момента банк успеет “лопнуть”, никакого дохода вы не увидите, заключил собеседник агентства.
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, федор акулинин, банки, вклады, деньги
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федор Акулинин, Банки, Вклады, Деньги
Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу
Эксперт Акулинин: доход по вкладу можно потерять при плавающей ставке
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Потерять доход по вкладу практически невозможно, если соблюдать условия договора, но есть особые случаи, рассказал в интервью
агентству “Прайм” доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин.
По словам эксперта, один из распространенных рисков — плавающая ставка. Она может меняться в течение всего срока действия договора и далеко не всегда получится максимальной, как в рекламе, предупредил Акулинин.
«
“Надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период”, — подчеркнул специалист.
По срочному вкладу потеря дохода возможна, если не перезаключить договор по окончании прежнего, отметил эксперт. Тогда банк переводит деньги на вклад “До востребования” с минимальной ставкой, пояснил он.
И, наконец, есть вклады, по которым проценты не капитализируются, а начисляются разово в конце срока действия вклада, добавил он. Если до этого момента банк успеет “лопнуть”, никакого дохода вы не увидите, заключил собеседник агентства.
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