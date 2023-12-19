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Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации - РИА Новости, 19.12.2023
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16:06 19.12.2023 (обновлено: 16:26 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ukraintsy-1916744663.html
Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации
Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации - РИА Новости, 19.12.2023
Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации
Число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16% - до... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:06
2023-12-19T16:26
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
кмис
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16% - до 32%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). "Доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% в мае 2022 года до 29% в октябре 2023 года и до 32% в декабре 2023 года", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. Согласно исследованию, на Украине также продолжает снижаться доля тех украинцев, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении. "С мая 2022 года по октябрь 2023 года доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, снизилась с 68% до 60%, а к декабрю 2023 года снизилась до 54%", - говорится в сообщении. Исследование показало и снижение доверия украинским политикам. Так, показатель доверия Владимиру Зеленскому снизился с 90% в мае 2022 года до 77% в декабре 2023 года. "(Экс-президент Украины – ред.) Петр Порошенко - единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% доверяют сейчас бывшему президенту, не доверяют – 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%). Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью. В нем участвовали 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
https://ria.ru/20231218/ukraine-1916504413.html
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96
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, кмис
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, КМИС
Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации

Опрос: 32% украинцев считают, что дела развиваются в неправильном направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16% - до 32%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
«
"Доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% в мае 2022 года до 29% в октябре 2023 года и до 32% в декабре 2023 года", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС.
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Согласно исследованию, на Украине также продолжает снижаться доля тех украинцев, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении. "С мая 2022 года по октябрь 2023 года доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, снизилась с 68% до 60%, а к декабрю 2023 года снизилась до 54%", - говорится в сообщении.
Исследование показало и снижение доверия украинским политикам. Так, показатель доверия Владимиру Зеленскому снизился с 90% в мае 2022 года до 77% в декабре 2023 года. "(Экс-президент Украины – ред.) Петр Порошенко - единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% доверяют сейчас бывшему президенту, не доверяют – 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).
Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью. В нем участвовали 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
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