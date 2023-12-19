https://ria.ru/20231219/ukraintsy-1916744663.html

Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации

Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации - РИА Новости, 19.12.2023

Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации

Число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16% - до... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:06

2023-12-19T16:06

2023-12-19T16:26

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

кмис

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, выросло с мая прошлого по декабрь этого года на 16% - до 32%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). "Доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% в мае 2022 года до 29% в октябре 2023 года и до 32% в декабре 2023 года", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. Согласно исследованию, на Украине также продолжает снижаться доля тех украинцев, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении. "С мая 2022 года по октябрь 2023 года доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, снизилась с 68% до 60%, а к декабрю 2023 года снизилась до 54%", - говорится в сообщении. Исследование показало и снижение доверия украинским политикам. Так, показатель доверия Владимиру Зеленскому снизился с 90% в мае 2022 года до 77% в декабре 2023 года. "(Экс-президент Украины – ред.) Петр Порошенко - единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% доверяют сейчас бывшему президенту, не доверяют – 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%). Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью. В нем участвовали 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

https://ria.ru/20231218/ukraine-1916504413.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916234607.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, кмис