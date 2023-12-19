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"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
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21:40 19.12.2023 (обновлено: 07:55 20.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html
"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ
"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ
Украинская армия потерпела поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее, заявил президент Владимир Зеленский РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-19T21:40
2023-12-20T07:55
политика
россия
владимир зеленский
владимир путин
валерий залужный
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская армия потерпела поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции."У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает", — сказал он.Зеленский заявил, что не будет называть детали оборонных и наступательных действий ВСУ на следующий год.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html
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политика, россия, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ

Зеленский: к провалу ВСУ привело то, что направление удара было раскрыто заранее

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская армия потерпела поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
«
"У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает", — сказал он.
Зеленский заявил, что не будет называть детали оборонных и наступательных действий ВСУ на следующий год.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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ПолитикаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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