"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ
Зеленский: к провалу ВСУ привело то, что направление удара было раскрыто заранее
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская армия потерпела поражение во время контрнаступления, поскольку направление основного удара было раскрыто заранее, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
«
"У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает", — сказал он.
Зеленский заявил, что не будет называть детали оборонных и наступательных действий ВСУ на следующий год.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.