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Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 19.12.2023
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19:31 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html
Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз
Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 19.12.2023
Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз
Президент основанной Жан-Мари Ле Пеном французской крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделля высказался против присоединения Украины... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:31
2023-12-19T19:31
в мире
украина
франция
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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Президент основанной Жан-Мари Ле Пеном французской крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделля высказался против присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это приведет к значительному ослаблению сельскохозяйственной отрасли Франции. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Я не поддерживаю идею вступления Украины в Европейский союз… Украина является сельскохозяйственной державой, и ее вступление в Европейский союз сделало бы ее главным получателем субсидий в рамках PAC (единая сельскохозяйственная политика ЕС - ред.), что... значительно ослабило бы сельскохозяйственный суверенитет Франции", - заявил он в эфире радиостанции France Inter. При этом политик сообщил, что выступает против любого расширения Евросоюза, "будь то за счет Украины, Балкан или Молдавии", поскольку это приведет к ослаблению других стран-членов и к ужесточению экономической конкуренции. Президентом партии "Национальное объединение" в 2011 году была выбрана дочь Жан-Мари Ле Пена - Марин Ле Пен, но с сентября 2021 года функции президента фактически выполняет Жордан Барделля. Ранее вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль заявил, что ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности, Франции. При этом позднее французский президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о рисках вступления Украины в ЕС для сельскохозяйственной отрасли, заверил, что этого не будет "в ущерб нашим фермерам". Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231217/es-1916315149.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, франция
В мире, Украина, Франция
Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз

Лидер французской RN высказался против присоединения Украины к Евросоюзу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Президент основанной Жан-Мари Ле Пеном французской крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделля высказался против присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это приведет к значительному ослаблению сельскохозяйственной отрасли Франции.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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"Я не поддерживаю идею вступления Украины в Европейский союз… Украина является сельскохозяйственной державой, и ее вступление в Европейский союз сделало бы ее главным получателем субсидий в рамках PAC (единая сельскохозяйственная политика ЕС - ред.), что... значительно ослабило бы сельскохозяйственный суверенитет Франции", - заявил он в эфире радиостанции France Inter.
При этом политик сообщил, что выступает против любого расширения Евросоюза, "будь то за счет Украины, Балкан или Молдавии", поскольку это приведет к ослаблению других стран-членов и к ужесточению экономической конкуренции.
Президентом партии "Национальное объединение" в 2011 году была выбрана дочь Жан-Мари Ле Пена - Марин Ле Пен, но с сентября 2021 года функции президента фактически выполняет Жордан Барделля.
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Ранее вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль заявил, что ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности, Франции.
При этом позднее французский президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о рисках вступления Украины в ЕС для сельскохозяйственной отрасли, заверил, что этого не будет "в ущерб нашим фермерам".
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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