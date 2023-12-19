https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html

Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз

Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 19.12.2023

Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз

Президент основанной Жан-Мари Ле Пеном французской крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделля высказался против присоединения Украины... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:31

2023-12-19T19:31

2023-12-19T19:31

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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Президент основанной Жан-Мари Ле Пеном французской крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделля высказался против присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это приведет к значительному ослаблению сельскохозяйственной отрасли Франции. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Я не поддерживаю идею вступления Украины в Европейский союз… Украина является сельскохозяйственной державой, и ее вступление в Европейский союз сделало бы ее главным получателем субсидий в рамках PAC (единая сельскохозяйственная политика ЕС - ред.), что... значительно ослабило бы сельскохозяйственный суверенитет Франции", - заявил он в эфире радиостанции France Inter. При этом политик сообщил, что выступает против любого расширения Евросоюза, "будь то за счет Украины, Балкан или Молдавии", поскольку это приведет к ослаблению других стран-членов и к ужесточению экономической конкуренции. Президентом партии "Национальное объединение" в 2011 году была выбрана дочь Жан-Мари Ле Пена - Марин Ле Пен, но с сентября 2021 года функции президента фактически выполняет Жордан Барделля. Ранее вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль заявил, что ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности, Франции. При этом позднее французский президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о рисках вступления Украины в ЕС для сельскохозяйственной отрасли, заверил, что этого не будет "в ущерб нашим фермерам". Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231217/es-1916315149.html

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в мире, украина, франция