Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год
Правительство Италии продлило военную и финансовую помощь Украине на 2024 год
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане. Архивное фото
РИМ, 19 дек – РИА Новости. Совет министров Италии на заседании во вторник принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Сегодня Совет министров решил продлить на 2024-й год помощь Украине", - заявил он после переговоров с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. По его словам, Лондон и Рим сохраняют общее видение о необходимости поддержки Украины.
Ранее во вторник глава минобороны Гуидо Крозетто сообщил, что законопроект, продляющий военную помощь Киеву на 2024 год, поступит в январе в итальянский парламент. Он подчеркнул, что уже во вторник подпишет восьмой пакет военной помощи. Минобороны Италии, комментируя решение о продление помощи в 2024 году, сообщил, что поддержка Рима позволит предоставить Украине не только оружие, но и оборудование, такое как электрогенераторы, и "все необходимое для поддержки военных операций и защиты гражданских лиц".
По данным Кильского института мировой экономики, который обновляет ситуацию с международной помощью Украине, Италия представила Киеву поддержку на 1,3 миллиарда евро, занимая 15-ю строчку в рейтинге его стран-доноров. Из этого объема 700 миллионов представляют собой поставки вооружений и военных материалов.
Восьмой пакет помощи станет третьим, который одобрило нынешнее правительство во главе с Джорджей Мелони. Оно вступило в полномочия осенью 2022 года. Последний на сегодняшний день комплект поставок был принят в мае, шестой – в начале 2023 года. Он включал средства ПВО, в том числе современный зенитный комплекс Samp-T. В целом же список поставляемых Украине вооружений засекречен.