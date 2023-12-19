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Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916794121.html
Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год
Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023
Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год
Совет министров Италии на заседании во вторник принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:36
2023-12-19T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антонио таяни
италия
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 19 дек – РИА Новости. Совет министров Италии на заседании во вторник принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "Сегодня Совет министров решил продлить на 2024-й год помощь Украине", - заявил он после переговоров с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. По его словам, Лондон и Рим сохраняют общее видение о необходимости поддержки Украины. Ранее во вторник глава минобороны Гуидо Крозетто сообщил, что законопроект, продляющий военную помощь Киеву на 2024 год, поступит в январе в итальянский парламент. Он подчеркнул, что уже во вторник подпишет восьмой пакет военной помощи. Минобороны Италии, комментируя решение о продление помощи в 2024 году, сообщил, что поддержка Рима позволит предоставить Украине не только оружие, но и оборудование, такое как электрогенераторы, и "все необходимое для поддержки военных операций и защиты гражданских лиц". По данным Кильского института мировой экономики, который обновляет ситуацию с международной помощью Украине, Италия представила Киеву поддержку на 1,3 миллиарда евро, занимая 15-ю строчку в рейтинге его стран-доноров. Из этого объема 700 миллионов представляют собой поставки вооружений и военных материалов. Восьмой пакет помощи станет третьим, который одобрило нынешнее правительство во главе с Джорджей Мелони. Оно вступило в полномочия осенью 2022 года. Последний на сегодняшний день комплект поставок был принят в мае, шестой – в начале 2023 года. Он включал средства ПВО, в том числе современный зенитный комплекс Samp-T. В целом же список поставляемых Украине вооружений засекречен.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, украина, антонио таяни, италия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антонио Таяни, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год

Правительство Италии продлило военную и финансовую помощь Украине на 2024 год

© Fotolia / tonigenesВид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Fotolia / tonigenes
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане. Архивное фото
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РИМ, 19 дек – РИА Новости. Совет министров Италии на заседании во вторник принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Сегодня Совет министров решил продлить на 2024-й год помощь Украине", - заявил он после переговоров с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. По его словам, Лондон и Рим сохраняют общее видение о необходимости поддержки Украины.
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Ранее во вторник глава минобороны Гуидо Крозетто сообщил, что законопроект, продляющий военную помощь Киеву на 2024 год, поступит в январе в итальянский парламент. Он подчеркнул, что уже во вторник подпишет восьмой пакет военной помощи. Минобороны Италии, комментируя решение о продление помощи в 2024 году, сообщил, что поддержка Рима позволит предоставить Украине не только оружие, но и оборудование, такое как электрогенераторы, и "все необходимое для поддержки военных операций и защиты гражданских лиц".
По данным Кильского института мировой экономики, который обновляет ситуацию с международной помощью Украине, Италия представила Киеву поддержку на 1,3 миллиарда евро, занимая 15-ю строчку в рейтинге его стран-доноров. Из этого объема 700 миллионов представляют собой поставки вооружений и военных материалов.
Восьмой пакет помощи станет третьим, который одобрило нынешнее правительство во главе с Джорджей Мелони. Оно вступило в полномочия осенью 2022 года. Последний на сегодняшний день комплект поставок был принят в мае, шестой – в начале 2023 года. Он включал средства ПВО, в том числе современный зенитный комплекс Samp-T. В целом же список поставляемых Украине вооружений засекречен.
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