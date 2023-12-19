https://ria.ru/20231219/ukraina-1916794121.html

Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год

Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023

Италия приняла законопроект о продлении помощи Украине на 2024 год

Совет министров Италии на заседании во вторник принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:36

2023-12-19T18:36

2023-12-19T18:36

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РИМ, 19 дек – РИА Новости. Совет министров Италии на заседании во вторник принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "Сегодня Совет министров решил продлить на 2024-й год помощь Украине", - заявил он после переговоров с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. По его словам, Лондон и Рим сохраняют общее видение о необходимости поддержки Украины. Ранее во вторник глава минобороны Гуидо Крозетто сообщил, что законопроект, продляющий военную помощь Киеву на 2024 год, поступит в январе в итальянский парламент. Он подчеркнул, что уже во вторник подпишет восьмой пакет военной помощи. Минобороны Италии, комментируя решение о продление помощи в 2024 году, сообщил, что поддержка Рима позволит предоставить Украине не только оружие, но и оборудование, такое как электрогенераторы, и "все необходимое для поддержки военных операций и защиты гражданских лиц". По данным Кильского института мировой экономики, который обновляет ситуацию с международной помощью Украине, Италия представила Киеву поддержку на 1,3 миллиарда евро, занимая 15-ю строчку в рейтинге его стран-доноров. Из этого объема 700 миллионов представляют собой поставки вооружений и военных материалов. Восьмой пакет помощи станет третьим, который одобрило нынешнее правительство во главе с Джорджей Мелони. Оно вступило в полномочия осенью 2022 года. Последний на сегодняшний день комплект поставок был принят в мае, шестой – в начале 2023 года. Он включал средства ПВО, в том числе современный зенитный комплекс Samp-T. В целом же список поставляемых Украине вооружений засекречен.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, антонио таяни, италия, ситуация в днр и лнр