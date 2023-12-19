https://ria.ru/20231219/ukraina-1916748149.html

Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину

Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину - РИА Новости, 19.12.2023

Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину

Ввиду опасности ослабления поддержки Украины странами Запада, Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы, заявил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:19

2023-12-19T16:19

2023-12-19T16:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Ввиду опасности ослабления поддержки Украины странами Запада, Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы, заявил министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Handelsblatt. "К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", - сказал Хабек. По его словам, Германия должна в крайнем случае быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то было заложено в бюджете на следующий год. "Мы договорились сейчас собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год. Но мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за долгового тормоза", - отметил он. Согласно Хабеку, в случае необходимости для этого придется объявить очередной раз чрезвычайную ситуацию, дабы обойти правило упомянутого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр