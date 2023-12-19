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Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916748149.html
Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину
Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину - РИА Новости, 19.12.2023
Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину
Ввиду опасности ослабления поддержки Украины странами Запада, Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы, заявил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:19
2023-12-19T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Ввиду опасности ослабления поддержки Украины странами Запада, Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы, заявил министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Handelsblatt. "К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", - сказал Хабек. По его словам, Германия должна в крайнем случае быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то было заложено в бюджете на следующий год. "Мы договорились сейчас собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год. Но мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за долгового тормоза", - отметил он. Согласно Хабеку, в случае необходимости для этого придется объявить очередной раз чрезвычайную ситуацию, дабы обойти правило упомянутого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, германия, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину

Хабек: Германия должна быть готова выделить больше денег для поддержки Украины

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Ввиду опасности ослабления поддержки Украины странами Запада, Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы, заявил министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Handelsblatt.
"К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", - сказал Хабек.
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По его словам, Германия должна в крайнем случае быть готова выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то было заложено в бюджете на следующий год. "Мы договорились сейчас собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год. Но мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за долгового тормоза", - отметил он. Согласно Хабеку, в случае необходимости для этого придется объявить очередной раз чрезвычайную ситуацию, дабы обойти правило упомянутого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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