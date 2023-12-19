"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев
Экс-депутат Рады рассказал о шоке украинцев от разгрома ВСУ россиянами
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинское общество пришло в отчаяние, поскольку его кормили призрачными надеждами о "скорой победе" над Россией, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" бывший депутат Рады Игорь Лапин.
«
"Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. Мир почему-то тоже не живет только украинской проблемой. <…> А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние", — сказал он.
По словам Лапина, жители Украины верили, что ВСУ захватят Крым. Однако в результате боевых действий и провального контрнаступления киевские силовики понесли тяжелые потери, отметил он. Политик уточнил, что буквально во всех деревнях страны сократилось военнообязанное население.
"В селах мужчин нет, а на кладбище есть. Это правда", — резюмировал бывший парламентарий.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Как отмечали в Кремле, чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.