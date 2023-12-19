https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html

"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев

"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев - РИА Новости, 19.12.2023

"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев

Украинское общество пришло в отчаяние, поскольку его кормили призрачными надеждами о "скорой победе" над Россией, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас"... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:02

2023-12-19T16:02

2023-12-19T18:49

политика

украина

россия

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинское общество пришло в отчаяние, поскольку его кормили призрачными надеждами о "скорой победе" над Россией, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" бывший депутат Рады Игорь Лапин."Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. Мир почему-то тоже не живет только украинской проблемой. <…> А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние", — сказал он.По словам Лапина, жители Украины верили, что ВСУ захватят Крым. Однако в результате боевых действий и провального контрнаступления киевские силовики понесли тяжелые потери, отметил он. Политик уточнил, что буквально во всех деревнях страны сократилось военнообязанное население."В селах мужчин нет, а на кладбище есть. Это правда", — резюмировал бывший парламентарий.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231219/poteri-1916701061.html

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политика, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины