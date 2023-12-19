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"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев - РИА Новости, 19.12.2023
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16:02 19.12.2023 (обновлено: 18:49 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html
"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев
"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев - РИА Новости, 19.12.2023
"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев
Украинское общество пришло в отчаяние, поскольку его кормили призрачными надеждами о "скорой победе" над Россией, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас"... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:02
2023-12-19T18:49
политика
украина
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинское общество пришло в отчаяние, поскольку его кормили призрачными надеждами о "скорой победе" над Россией, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" бывший депутат Рады Игорь Лапин."Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. Мир почему-то тоже не живет только украинской проблемой. &lt;…&gt; А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние", — сказал он.По словам Лапина, жители Украины верили, что ВСУ захватят Крым. Однако в результате боевых действий и провального контрнаступления киевские силовики понесли тяжелые потери, отметил он. Политик уточнил, что буквально во всех деревнях страны сократилось военнообязанное население."В селах мужчин нет, а на кладбище есть. Это правда", — резюмировал бывший парламентарий.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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политика, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Верили, что захватят Крым". В Киеве заявили о массовом шоке украинцев

Экс-депутат Рады рассказал о шоке украинцев от разгрома ВСУ россиянами

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинское общество пришло в отчаяние, поскольку его кормили призрачными надеждами о "скорой победе" над Россией, заявил в интервью YouTube-каналу "Сейчас" бывший депутат Рады Игорь Лапин.
«
"Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. Мир почему-то тоже не живет только украинской проблемой. <…> А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние", — сказал он.
По словам Лапина, жители Украины верили, что ВСУ захватят Крым. Однако в результате боевых действий и провального контрнаступления киевские силовики понесли тяжелые потери, отметил он. Политик уточнил, что буквально во всех деревнях страны сократилось военнообязанное население.
"В селах мужчин нет, а на кладбище есть. Это правда", — резюмировал бывший парламентарий.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Как отмечали в Кремле, чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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