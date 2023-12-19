https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html

Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин

Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин

Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:52

2023-12-19T14:52

2023-12-19T14:52

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России Владимир Путин. "Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается, воспользовались промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот", - сказал он на коллегии Минобороны. "Непонятно, зачем, но просто чтобы вот решить проблему раз и навсегда и все. Но в этом смысле, конечно, не добились своих целей", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231214/putin-1915760611.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, украина, в мире