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Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:52
2023-12-19T14:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России Владимир Путин. "Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается, воспользовались промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот", - сказал он на коллегии Минобороны. "Непонятно, зачем, но просто чтобы вот решить проблему раз и навсегда и все. Но в этом смысле, конечно, не добились своих целей", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231214/putin-1915760611.html
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владимир путин, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин

Путин: Запад устроил госпереворот, чтобы свинтить Украину под себя

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЕвромайдан
Евромайдан - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России Владимир Путин.
"Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается, воспользовались промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот", - сказал он на коллегии Минобороны.
"Непонятно, зачем, но просто чтобы вот решить проблему раз и навсегда и все. Но в этом смысле, конечно, не добились своих целей", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине, заявил Путин
14 декабря, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
 
 
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