https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:52
2023-12-19T14:52
2023-12-19T14:52
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России Владимир Путин. "Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается, воспользовались промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот", - сказал он на коллегии Минобороны. "Непонятно, зачем, но просто чтобы вот решить проблему раз и навсегда и все. Но в этом смысле, конечно, не добились своих целей", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231214/putin-1915760611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Путин: Запад устроил госпереворот, чтобы свинтить Украину под себя
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад не смог "свинтить" Украину под себя политическими методами, воспользовался промахами тогдашних властей и совершил госпереворот, заявил президент России Владимир Путин.
"Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удается, воспользовались промахами, просчетами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот", - сказал он на коллегии Минобороны.
"Непонятно, зачем, но просто чтобы вот решить проблему раз и навсегда и все. Но в этом смысле, конечно, не добились своих целей", - добавил Путин.
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине, заявил Путин