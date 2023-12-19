https://ria.ru/20231219/ukraina-1916682781.html

ООН призвала Украину разрешить использовать все существующие в стране языки

ООН призвала Украину разрешить использовать все существующие в стране языки - РИА Новости, 19.12.2023

ООН призвала Украину разрешить использовать все существующие в стране языки

Все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены, заявил верховный комиссар ООН по правам... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:43

2023-12-19T12:43

2023-12-19T12:43

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ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости. Все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он представил доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине в Совете по правам человека. "Когда я посетил Украину в прошлом году, я понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня. Чтобы сейчас подготовиться к такой Украине, в которой люди хотели бы жить после окончания этой войны. Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине", - сказал Тюрк. В докладе УВКПЧ указывается, что закон о меньшинствах, принятый украинской Радой в сентябре 2023 года, приостанавливает действие некоторых прав русскоязычных меньшинств. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231218/ukraine-1916599107.html

https://ria.ru/20230629/eksperiment-1881144543.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, русский язык в мире, ситуация в днр и лнр