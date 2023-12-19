https://ria.ru/20231219/ukraina-1916620799.html

Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта

Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта - РИА Новости, 19.12.2023

Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта

В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:52

2023-12-19T03:52

2023-12-19T03:52

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петр павел

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел."Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — поделился Павел.По словам политика, выборы в России и в США кардинально повлияют на ситуацию на Украине и в мире в целом. Чешский лидер также предположил, что в случае успеха Дональда Трампа на выборах мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или ЕС.Россия, пояснил президент, может найти компромисс, при котором она "вернется в статус ключевого игрока". Эта ситуация невыгодна для Европы, предположил Павел, но "придется с этим смириться".Ранее чешский президент заявил, что страны Запада показали недостаточный уровень поддержки Украины, из-за чего ВСУ грозят сложности в военном плане. Западные лидеры не сдержали своего обещания по поставке боеприпасов, а подготовка пилотов F-16, признался он, не идет должными темпами.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html

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