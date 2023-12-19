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Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта - РИА Новости, 19.12.2023
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03:52 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916620799.html
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта - РИА Новости, 19.12.2023
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта
В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:52
2023-12-19T03:52
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел."Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — поделился Павел.По словам политика, выборы в России и в США кардинально повлияют на ситуацию на Украине и в мире в целом. Чешский лидер также предположил, что в случае успеха Дональда Трампа на выборах мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или ЕС.Россия, пояснил президент, может найти компромисс, при котором она "вернется в статус ключевого игрока". Эта ситуация невыгодна для Европы, предположил Павел, но "придется с этим смириться".Ранее чешский президент заявил, что страны Запада показали недостаточный уровень поддержки Украины, из-за чего ВСУ грозят сложности в военном плане. Западные лидеры не сдержали своего обещания по поставке боеприпасов, а подготовка пилотов F-16, признался он, не идет должными темпами.
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в мире, украина, россия, дональд трамп, чехия, петр павел, евросоюз, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Чехия, Петр Павел, Евросоюз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, F-16
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта

Президент Чехии Павел: на Украине произойдет плачевный для Европы сдвиг

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел.
«
"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — поделился Павел.
По словам политика, выборы в России и в США кардинально повлияют на ситуацию на Украине и в мире в целом. Чешский лидер также предположил, что в случае успеха Дональда Трампа на выборах мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или ЕС.
Россия, пояснил президент, может найти компромисс, при котором она "вернется в статус ключевого игрока". Эта ситуация невыгодна для Европы, предположил Павел, но "придется с этим смириться".
Ранее чешский президент заявил, что страны Запада показали недостаточный уровень поддержки Украины, из-за чего ВСУ грозят сложности в военном плане. Западные лидеры не сдержали своего обещания по поставке боеприпасов, а подготовка пилотов F-16, признался он, не идет должными темпами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"
02:57
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТрампЧехияПетр ПавелЕвросоюзВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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