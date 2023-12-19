https://ria.ru/20231219/ukraina-1916620799.html
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта - РИА Новости, 19.12.2023
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта
В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:52
2023-12-19T03:52
2023-12-19T03:52
в мире
украина
россия
дональд трамп
чехия
петр павел
евросоюз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В следующем году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада, рассказал в беседе с Seznam Správy президент Чехии Петр Павел."Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — поделился Павел.По словам политика, выборы в России и в США кардинально повлияют на ситуацию на Украине и в мире в целом. Чешский лидер также предположил, что в случае успеха Дональда Трампа на выборах мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или ЕС.Россия, пояснил президент, может найти компромисс, при котором она "вернется в статус ключевого игрока". Эта ситуация невыгодна для Европы, предположил Павел, но "придется с этим смириться".Ранее чешский президент заявил, что страны Запада показали недостаточный уровень поддержки Украины, из-за чего ВСУ грозят сложности в военном плане. Западные лидеры не сдержали своего обещания по поставке боеприпасов, а подготовка пилотов F-16, признался он, не идет должными темпами.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html
украина
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дональд трамп, чехия, петр павел, евросоюз, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Чехия, Петр Павел, Евросоюз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, F-16
Президент Чехии откровенно высказался о будущем украинского конфликта
Президент Чехии Павел: на Украине произойдет плачевный для Европы сдвиг