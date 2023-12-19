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В Раде рассказали, как Украина живет с протянутой рукой - РИА Новости, 19.12.2023
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03:20 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916620034.html
В Раде рассказали, как Украина живет с протянутой рукой
В Раде рассказали, как Украина живет с протянутой рукой - РИА Новости, 19.12.2023
В Раде рассказали, как Украина живет с протянутой рукой
Украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в государственном бюджете Украина закрывает с помощью западного финансирования, в случае... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:20
2023-12-19T03:20
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в государственном бюджете Украина закрывает с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки". Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "Рада", что будет, если Конгресс США до Рождества не проголосует за пакет помощи Украине, Устинова заявила, что будет крайне сложно. "До 30 сентября нам американцы давали до 1,1 миллиарда ежемесячно. Это были прямые поступления в бюджет... Проблема в том, что нам фактически нечем будет закрывать эту дыру. И нам придется снова идти с протянутой рукой по всем странам "Большой семерки", которые и так два месяца нам помогают ее закрыть", - сказала она. Второй момент, на который она обратила внимание, это оружие. Сейчас украинские власти понимают, что нужно готовится к "оборонной войне", о контрнаступлении речи не идет. Устинова добавила, что в приоритете ВСУ готовить трехуровневую линию защиты, наращивать темпы производства дронов. В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева. Он добавил, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих военных запасов. Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html
https://ria.ru/20231218/ukraine-1916504413.html
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украина, сша, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире
В Раде рассказали, как Украина живет с протянутой рукой

Депутат Рады: Украина живет с протянутой рукой, дыры в бюджете закрывает Запад

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в государственном бюджете Украина закрывает с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".
Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "Рада", что будет, если Конгресс США до Рождества не проголосует за пакет помощи Украине, Устинова заявила, что будет крайне сложно.
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"До 30 сентября нам американцы давали до 1,1 миллиарда ежемесячно. Это были прямые поступления в бюджет... Проблема в том, что нам фактически нечем будет закрывать эту дыру. И нам придется снова идти с протянутой рукой по всем странам "Большой семерки", которые и так два месяца нам помогают ее закрыть", - сказала она.
Второй момент, на который она обратила внимание, это оружие. Сейчас украинские власти понимают, что нужно готовится к "оборонной войне", о контрнаступлении речи не идет. Устинова добавила, что в приоритете ВСУ готовить трехуровневую линию защиты, наращивать темпы производства дронов.
В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева. Он добавил, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих военных запасов.
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