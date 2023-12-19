Рейтинг@Mail.ru
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.12.2023 (обновлено: 08:02 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором
Значительная часть общества, прежние и новые элиты недовольны стремлением главы киевского режима сосредоточить в своих руках всю власть и его неспособностью... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:02
в мире
украина
россия
киев
петр порошенко
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Значительная часть общества, прежние и новые элиты недовольны стремлением главы киевского режима сосредоточить в своих руках всю власть и его неспособностью вывести страну из кризиса. Возникают разговоры о "третьем Майдане". Кто именно хочет свергнуть Зеленского — в материале РИА Новости. Второй фронтЕще осенью 2021-го на Украине сформировалась широкая оппозиционная коалиция. Даже заподозрили заговор. В первую очередь указывали на олигарха Рината Ахметова. У него тогда рейтинг был 17,4%, у экс-президента Петра Порошенко — 15,5. К ним мог примкнуть председатель Ассоциации городов Украины, мэр столицы Виталий Кличко. На этом фоне многие эксперты сомневались, что Зеленский переизберется, а некоторые не исключали и досрочного голосования.В условиях СВО популярность Зеленского, ставшего символом украинского сопротивления, взлетела до небес. Его противники заняли выжидательную позицию. Но сейчас приступили к активным действиям.Прежде всего это результат провала "контрнаступа", раскручиваемого на весь мир Зе-командой больше полугода. Рейтинг Зеленского с 80-90% рухнул до 30 с небольшим. Понимая, что дальше может быть еще хуже, он предпринял попытку организовать очередные президентские выборы в 2024-м, чтобы на остатках популярности заручиться новой легитимностью. Представители офиса президента и партии "Слуга народа" несколько раз прощупывали почву через местные медиа, но выяснилось, что оппозиция не только готова принять вызов, у нее уже есть собственный кандидат — главком ВСУ Залужный.И Зеленский резко пересмотрел стратегию, сообщив, что "выборы сейчас не ко времени". Однако было поздно. Его оппоненты открыто выступили против тотальной мобилизации, безудержной коррупции и очевидного авторитаризма. В офисе президента заявили о попытке госпереворота, которым, конечно же, воспользуется Россия. Тем не менее лидеры оппозиции продолжают гнуть свою линию.Кто есть ктоКоалиция складывается следующая: Порошенко и его партия "Европейская солидарность", Кличко, олигархи Игорь Коломойский (сидит в тюрьме) и Томаш Фиала, мэры крупных городов, включая Харьков, Одессу, Днепр (Днепропетровск) и Львов. А также различные некоммерческие организации, борющиеся с коррупцией, поскольку на Западе все громче голоса тех, кто подозревает окружение Зеленского в разворовывании финансовой, гуманитарной и военной помощи. Кроме того, зреет недовольство среди военных, получающих заведомо невыполнимые, самоубийственные приказы.Положение Зеленского облегчает то, что его противники пока не очень координируют свои действия. Да и Залужный о политических амбициях до сих пор помалкивает. Хотя, по данным агентства "Рейтинг", его условная партия набрала бы на парламентских выборах 36%, в то время как Зеленского — лишь 26,7%. Причем лично генералу доверяют 82% респондентов.Зеленский настроил против себя и многие западные СМИ. Он ведь практически шантажировал "партнеров" тем, что, если ему не дадут десятки миллиардов на оружие, им самим придется воевать с Россией. После провала "контрнаступа" американские и европейские издания задаются вопросом: на что ушли деньги налогоплательщиков и стоит ли продолжать поддерживать киевский режим в прежнем объеме.А к Порошенко и Кличко на Западе очень даже лояльны. И Зеленскому не так просто отправить их в тюрьму, хотя поводы для этого имеются. Так, экс-президент проходит по делу Виктора Медведчука о продаже угля из ДНР и ЛНР. Кличко обвиняют в плохом состоянии столичных бомбоубежищ, многие из которых вовсе закрыты.Между молотом и наковальней"Наиболее опасный для Зеленского центр силы формируется вокруг Залужного, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — В случае президентских или парламентских выборов он станет главным конкурентом. Еще в 2022-м некоторые бизнесмены и политики начали формировать вокруг него команду".Нельзя забывать и о батальоне "Азов"*, добавляет эксперт. У них разветвленная сеть ячеек по всей стране, а также собственная политическая партия "Национальный корпус". "Это эффективная и четкая структура, способная сплотить радикалов, недовольных ходом боевых действий", — предупреждает Денисов.Зеленского сейчас больше беспокоят западная поддержка и положение на фронте, чем политический кризис, добавляет он. Но если Залужный объявит об уходе в политику, ситуация быстро деградирует до открытого столкновения и досрочных выборов, причем это самый умеренный вариант. Также нельзя исключать, что офис президента откажется от выборов, а это прямой путь к государственному перевороту.По данным Киевского международного института социологии (КМИС), с декабря 2022-го по декабрь 2023-го антирейтинг Зеленского вырос с пяти процентов до 18. Если он продолжит свою игру, будет и 50%, и тогда власть не удержать, рассуждает украинский политолог Руслан Бортник. Примечательно, что недоверие к Верховной раде за тот же период увеличилось с 34% до 61%, то есть парламент уже выступает как обуза, а не опора режима.Глава фонда "Украина" Константин Бондаренко считает, что одна из основных проблем оппозиции в том, что Зеленского не на кого менять. Даже Залужному не хватит легитимности, если он станет временно исполняющим обязанности президента, а не законно избранным главой государства. В частности, Запад может не дать ему денег, а без этого киевский режим не устоит.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911379470.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, петр порошенко, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, европейская солидарность, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Европейская солидарность, Политика
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором

Антирейтинг Зеленского вырос до 18%, Верховной рады — до 61%

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Значительная часть общества, прежние и новые элиты недовольны стремлением главы киевского режима сосредоточить в своих руках всю власть и его неспособностью вывести страну из кризиса. Возникают разговоры о "третьем Майдане". Кто именно хочет свергнуть Зеленского — в материале РИА Новости.

Второй фронт

Еще осенью 2021-го на Украине сформировалась широкая оппозиционная коалиция. Даже заподозрили заговор. В первую очередь указывали на олигарха Рината Ахметова. У него тогда рейтинг был 17,4%, у экс-президента Петра Порошенко — 15,5. К ним мог примкнуть председатель Ассоциации городов Украины, мэр столицы Виталий Кличко. На этом фоне многие эксперты сомневались, что Зеленский переизберется, а некоторые не исключали и досрочного голосования.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
В условиях СВО популярность Зеленского, ставшего символом украинского сопротивления, взлетела до небес. Его противники заняли выжидательную позицию. Но сейчас приступили к активным действиям.
Прежде всего это результат провала "контрнаступа", раскручиваемого на весь мир Зе-командой больше полугода. Рейтинг Зеленского с 80-90% рухнул до 30 с небольшим. Понимая, что дальше может быть еще хуже, он предпринял попытку организовать очередные президентские выборы в 2024-м, чтобы на остатках популярности заручиться новой легитимностью. Представители офиса президента и партии "Слуга народа" несколько раз прощупывали почву через местные медиа, но выяснилось, что оппозиция не только готова принять вызов, у нее уже есть собственный кандидат — главком ВСУ Залужный.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
И Зеленский резко пересмотрел стратегию, сообщив, что "выборы сейчас не ко времени". Однако было поздно. Его оппоненты открыто выступили против тотальной мобилизации, безудержной коррупции и очевидного авторитаризма. В офисе президента заявили о попытке госпереворота, которым, конечно же, воспользуется Россия. Тем не менее лидеры оппозиции продолжают гнуть свою линию.
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера
11 декабря, 08:00

Кто есть кто

Коалиция складывается следующая: Порошенко и его партия "Европейская солидарность", Кличко, олигархи Игорь Коломойский (сидит в тюрьме) и Томаш Фиала, мэры крупных городов, включая Харьков, Одессу, Днепр (Днепропетровск) и Львов. А также различные некоммерческие организации, борющиеся с коррупцией, поскольку на Западе все громче голоса тех, кто подозревает окружение Зеленского в разворовывании финансовой, гуманитарной и военной помощи. Кроме того, зреет недовольство среди военных, получающих заведомо невыполнимые, самоубийственные приказы.
© Фото : Виталий Кличко/TelegramГлава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны
Глава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Виталий Кличко/Telegram
Глава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны
Положение Зеленского облегчает то, что его противники пока не очень координируют свои действия. Да и Залужный о политических амбициях до сих пор помалкивает. Хотя, по данным агентства "Рейтинг", его условная партия набрала бы на парламентских выборах 36%, в то время как Зеленского — лишь 26,7%. Причем лично генералу доверяют 82% респондентов.
Зеленский настроил против себя и многие западные СМИ. Он ведь практически шантажировал "партнеров" тем, что, если ему не дадут десятки миллиардов на оружие, им самим придется воевать с Россией. После провала "контрнаступа" американские и европейские издания задаются вопросом: на что ушли деньги налогоплательщиков и стоит ли продолжать поддерживать киевский режим в прежнем объеме.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
А к Порошенко и Кличко на Западе очень даже лояльны. И Зеленскому не так просто отправить их в тюрьму, хотя поводы для этого имеются. Так, экс-президент проходит по делу Виктора Медведчука о продаже угля из ДНР и ЛНР. Кличко обвиняют в плохом состоянии столичных бомбоубежищ, многие из которых вовсе закрыты.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Зеленский испугался "боевых магов". Киев готовят к неизбежному
27 ноября, 08:00

Между молотом и наковальней

"Наиболее опасный для Зеленского центр силы формируется вокруг Залужного, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — В случае президентских или парламентских выборов он станет главным конкурентом. Еще в 2022-м некоторые бизнесмены и политики начали формировать вокруг него команду".
Нельзя забывать и о батальоне "Азов"*, добавляет эксперт. У них разветвленная сеть ячеек по всей стране, а также собственная политическая партия "Национальный корпус". "Это эффективная и четкая структура, способная сплотить радикалов, недовольных ходом боевых действий", — предупреждает Денисов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Зеленского сейчас больше беспокоят западная поддержка и положение на фронте, чем политический кризис, добавляет он. Но если Залужный объявит об уходе в политику, ситуация быстро деградирует до открытого столкновения и досрочных выборов, причем это самый умеренный вариант. Также нельзя исключать, что офис президента откажется от выборов, а это прямой путь к государственному перевороту.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), с декабря 2022-го по декабрь 2023-го антирейтинг Зеленского вырос с пяти процентов до 18. Если он продолжит свою игру, будет и 50%, и тогда власть не удержать, рассуждает украинский политолог Руслан Бортник. Примечательно, что недоверие к Верховной раде за тот же период увеличилось с 34% до 61%, то есть парламент уже выступает как обуза, а не опора режима.
Глава фонда "Украина" Константин Бондаренко считает, что одна из основных проблем оппозиции в том, что Зеленского не на кого менять. Даже Залужному не хватит легитимности, если он станет временно исполняющим обязанности президента, а не законно избранным главой государства. В частности, Запад может не дать ему денег, а без этого киевский режим не устоит.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Сбывается худшее. Евросоюз преподнес Украине неприятный сюрприз
26 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвропейская солидарностьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала