https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором

Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором

Значительная часть общества, прежние и новые элиты недовольны стремлением главы киевского режима сосредоточить в своих руках всю власть и его неспособностью... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:02

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Значительная часть общества, прежние и новые элиты недовольны стремлением главы киевского режима сосредоточить в своих руках всю власть и его неспособностью вывести страну из кризиса. Возникают разговоры о "третьем Майдане". Кто именно хочет свергнуть Зеленского — в материале РИА Новости. Второй фронтЕще осенью 2021-го на Украине сформировалась широкая оппозиционная коалиция. Даже заподозрили заговор. В первую очередь указывали на олигарха Рината Ахметова. У него тогда рейтинг был 17,4%, у экс-президента Петра Порошенко — 15,5. К ним мог примкнуть председатель Ассоциации городов Украины, мэр столицы Виталий Кличко. На этом фоне многие эксперты сомневались, что Зеленский переизберется, а некоторые не исключали и досрочного голосования.В условиях СВО популярность Зеленского, ставшего символом украинского сопротивления, взлетела до небес. Его противники заняли выжидательную позицию. Но сейчас приступили к активным действиям.Прежде всего это результат провала "контрнаступа", раскручиваемого на весь мир Зе-командой больше полугода. Рейтинг Зеленского с 80-90% рухнул до 30 с небольшим. Понимая, что дальше может быть еще хуже, он предпринял попытку организовать очередные президентские выборы в 2024-м, чтобы на остатках популярности заручиться новой легитимностью. Представители офиса президента и партии "Слуга народа" несколько раз прощупывали почву через местные медиа, но выяснилось, что оппозиция не только готова принять вызов, у нее уже есть собственный кандидат — главком ВСУ Залужный.И Зеленский резко пересмотрел стратегию, сообщив, что "выборы сейчас не ко времени". Однако было поздно. Его оппоненты открыто выступили против тотальной мобилизации, безудержной коррупции и очевидного авторитаризма. В офисе президента заявили о попытке госпереворота, которым, конечно же, воспользуется Россия. Тем не менее лидеры оппозиции продолжают гнуть свою линию.Кто есть ктоКоалиция складывается следующая: Порошенко и его партия "Европейская солидарность", Кличко, олигархи Игорь Коломойский (сидит в тюрьме) и Томаш Фиала, мэры крупных городов, включая Харьков, Одессу, Днепр (Днепропетровск) и Львов. А также различные некоммерческие организации, борющиеся с коррупцией, поскольку на Западе все громче голоса тех, кто подозревает окружение Зеленского в разворовывании финансовой, гуманитарной и военной помощи. Кроме того, зреет недовольство среди военных, получающих заведомо невыполнимые, самоубийственные приказы.Положение Зеленского облегчает то, что его противники пока не очень координируют свои действия. Да и Залужный о политических амбициях до сих пор помалкивает. Хотя, по данным агентства "Рейтинг", его условная партия набрала бы на парламентских выборах 36%, в то время как Зеленского — лишь 26,7%. Причем лично генералу доверяют 82% респондентов.Зеленский настроил против себя и многие западные СМИ. Он ведь практически шантажировал "партнеров" тем, что, если ему не дадут десятки миллиардов на оружие, им самим придется воевать с Россией. После провала "контрнаступа" американские и европейские издания задаются вопросом: на что ушли деньги налогоплательщиков и стоит ли продолжать поддерживать киевский режим в прежнем объеме.А к Порошенко и Кличко на Западе очень даже лояльны. И Зеленскому не так просто отправить их в тюрьму, хотя поводы для этого имеются. Так, экс-президент проходит по делу Виктора Медведчука о продаже угля из ДНР и ЛНР. Кличко обвиняют в плохом состоянии столичных бомбоубежищ, многие из которых вовсе закрыты.Между молотом и наковальней"Наиболее опасный для Зеленского центр силы формируется вокруг Залужного, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — В случае президентских или парламентских выборов он станет главным конкурентом. Еще в 2022-м некоторые бизнесмены и политики начали формировать вокруг него команду".Нельзя забывать и о батальоне "Азов"*, добавляет эксперт. У них разветвленная сеть ячеек по всей стране, а также собственная политическая партия "Национальный корпус". "Это эффективная и четкая структура, способная сплотить радикалов, недовольных ходом боевых действий", — предупреждает Денисов.Зеленского сейчас больше беспокоят западная поддержка и положение на фронте, чем политический кризис, добавляет он. Но если Залужный объявит об уходе в политику, ситуация быстро деградирует до открытого столкновения и досрочных выборов, причем это самый умеренный вариант. Также нельзя исключать, что офис президента откажется от выборов, а это прямой путь к государственному перевороту.По данным Киевского международного института социологии (КМИС), с декабря 2022-го по декабрь 2023-го антирейтинг Зеленского вырос с пяти процентов до 18. Если он продолжит свою игру, будет и 50%, и тогда власть не удержать, рассуждает украинский политолог Руслан Бортник. Примечательно, что недоверие к Верховной раде за тот же период увеличилось с 34% до 61%, то есть парламент уже выступает как обуза, а не опора режима.Глава фонда "Украина" Константин Бондаренко считает, что одна из основных проблем оппозиции в том, что Зеленского не на кого менять. Даже Залужному не хватит легитимности, если он станет временно исполняющим обязанности президента, а не законно избранным главой государства. В частности, Запад может не дать ему денег, а без этого киевский режим не устоит.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html

https://ria.ru/20231126/ukraina-1911379470.html

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