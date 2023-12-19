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Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/udar-1916785117.html
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке - РИА Новости, 19.12.2023
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке
Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:14
2023-12-19T18:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все личные вещи хозяйки, а также один из шести ее котов. "Соседи позвонили, сказали, что дымится что-то. Я прибежала. В чем была, в том и прибежала. Одежды нет, ничего нет. Спальни нет, пристройка тут была - тоже нет. Больше нечего вам сказать. Котика еще убило", - рассказала журналистам владелица дома Оксана. По ее словам, удар ВСУ был нанесен в 8.20 мск, через час после того, как она ушла на рабочую смену в магазине неподалеку.
донецк
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вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке

Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все личные вещи хозяйки, а также один из шести ее котов.
"Соседи позвонили, сказали, что дымится что-то. Я прибежала. В чем была, в том и прибежала. Одежды нет, ничего нет. Спальни нет, пристройка тут была - тоже нет. Больше нечего вам сказать. Котика еще убило", - рассказала журналистам владелица дома Оксана.
По ее словам, удар ВСУ был нанесен в 8.20 мск, через час после того, как она ушла на рабочую смену в магазине неподалеку.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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