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Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке

Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке - РИА Новости, 19.12.2023

Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке

Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:14

2023-12-19T18:14

2023-12-19T18:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все личные вещи хозяйки, а также один из шести ее котов. "Соседи позвонили, сказали, что дымится что-то. Я прибежала. В чем была, в том и прибежала. Одежды нет, ничего нет. Спальни нет, пристройка тут была - тоже нет. Больше нечего вам сказать. Котика еще убило", - рассказала журналистам владелица дома Оксана. По ее словам, удар ВСУ был нанесен в 8.20 мск, через час после того, как она ушла на рабочую смену в магазине неподалеку.

донецк

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вооруженные силы украины, донецк