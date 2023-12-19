https://ria.ru/20231219/udar-1916785117.html
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке - РИА Новости, 19.12.2023
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке
Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:14
2023-12-19T18:14
2023-12-19T18:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все личные вещи хозяйки, а также один из шести ее котов. "Соседи позвонили, сказали, что дымится что-то. Я прибежала. В чем была, в том и прибежала. Одежды нет, ничего нет. Спальни нет, пристройка тут была - тоже нет. Больше нечего вам сказать. Котика еще убило", - рассказала журналистам владелица дома Оксана. По ее словам, удар ВСУ был нанесен в 8.20 мск, через час после того, как она ушла на рабочую смену в магазине неподалеку.
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк
Украинский ракетный удар уничтожил частный дом в Донецке
Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ уничтожил частный дом в Буденновском районе Донецка: прямое попадание ракеты РСЗО обрушило перекрытия, под завалами остались документы и все личные вещи хозяйки, а также один из шести ее котов.
"Соседи позвонили, сказали, что дымится что-то. Я прибежала. В чем была, в том и прибежала. Одежды нет, ничего нет. Спальни нет, пристройка тут была - тоже нет. Больше нечего вам сказать. Котика еще убило", - рассказала журналистам владелица дома Оксана.
По ее словам, удар ВСУ был нанесен в 8.20 мск, через час после того, как она ушла на рабочую смену в магазине неподалеку.