"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ
DE: сокращение масштабов боевых операций ВСУ стало ударом для Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сокращение масштабов боевых операций ВСУ оказалось мощным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет британское издание Daily Express.
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"Владимир Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией", — говорится в материале.
Как указали журналисты, ВСУ испытывают существенную нехватку боеприпасов из-за невозможности западных союзников непрерывно поставлять необходимые снаряды на Украину. Они добавили, что перспектива победы России над Западов в битве на истощение "вызывает тревогу".
Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне. По ее мнению, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество снарядов, которое есть у России.
Кроме того, в минувшую пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.