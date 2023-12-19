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"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
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14:34 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/udar-1916713439.html
"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ
"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ
Сокращение масштабов боевых операций ВСУ оказалось мощным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:34
2023-12-19T14:34
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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александр устинов
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сокращение масштабов боевых операций ВСУ оказалось мощным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет британское издание Daily Express.&quot;Владимир Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, ВСУ испытывают существенную нехватку боеприпасов из-за невозможности западных союзников непрерывно поставлять необходимые снаряды на Украину. Они добавили, что перспектива победы России над Западов в битве на истощение "вызывает тревогу".Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне. По ее мнению, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество снарядов, которое есть у России.Кроме того, в минувшую пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.
https://ria.ru/20231219/zhurnalist-1916690231.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, александр устинов, в мире, политика
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Александр Устинов, В мире, Политика
"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ

DE: сокращение масштабов боевых операций ВСУ стало ударом для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сокращение масштабов боевых операций ВСУ оказалось мощным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет британское издание Daily Express.
«

"Владимир Зеленский оказался под огромным ударом после того, как уменьшение иностранной помощи вынудило Украину сократить военные операции в войне с Россией", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, ВСУ испытывают существенную нехватку боеприпасов из-за невозможности западных союзников непрерывно поставлять необходимые снаряды на Украину. Они добавили, что перспектива победы России над Западов в битве на истощение "вызывает тревогу".
Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне. По ее мнению, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество снарядов, которое есть у России.
Кроме того, в минувшую пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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