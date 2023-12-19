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Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html
Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад
Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад - РИА Новости, 19.12.2023
Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад
Украина не оправдала ожидания Запада от конфликта, пишет Al Khaleej. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:16
2023-12-19T04:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина не оправдала ожидания Запада от конфликта, пишет Al Khaleej."Украину, вероятно, ждет участь, которую она и ее западные покровители так упорно пытались избежать. С наступлением зимы и неспособностью ВСУ достичь ожидаемых от "контрнаступления" результатов, картина начала проясняться", — говорится в статье.В материале отмечается, что теперь стало понятно, кто приближается к победе, а кому грозит поражение. По мнению автора статьи, конфликт на Украине перешел на "последнюю стадию своего развития".Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html
украина
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад

Al Khaleej: Украину ждет участь, которую Запад упорно пытался избежать

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина не оправдала ожидания Запада от конфликта, пишет Al Khaleej.
«
"Украину, вероятно, ждет участь, которую она и ее западные покровители так упорно пытались избежать. С наступлением зимы и неспособностью ВСУ достичь ожидаемых от "контрнаступления" результатов, картина начала проясняться", — говорится в статье.
В материале отмечается, что теперь стало понятно, кто приближается к победе, а кому грозит поражение. По мнению автора статьи, конфликт на Украине перешел на "последнюю стадию своего развития".
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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