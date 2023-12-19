https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html

Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад

Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад - РИА Новости, 19.12.2023

Картина прояснилась. СМИ рассказали, как Украина подставила Запад

Украина не оправдала ожидания Запада от конфликта, пишет Al Khaleej. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:16

2023-12-19T04:16

2023-12-19T04:16

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина не оправдала ожидания Запада от конфликта, пишет Al Khaleej."Украину, вероятно, ждет участь, которую она и ее западные покровители так упорно пытались избежать. С наступлением зимы и неспособностью ВСУ достичь ожидаемых от "контрнаступления" результатов, картина начала проясняться", — говорится в статье.В материале отмечается, что теперь стало понятно, кто приближается к победе, а кому грозит поражение. По мнению автора статьи, конфликт на Украине перешел на "последнюю стадию своего развития".Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины