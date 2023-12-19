https://ria.ru/20231219/tyulen-1916793123.html
На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей
На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей - РИА Новости, 19.12.2023
На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей
Комиссия Минприроды Дагестана обнаружила около 130 туш краснокнижных каспийских тюленей при обследовании побережья Каспийского моря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:32
2023-12-19T18:32
2023-12-19T19:32
каспийское море
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МАХАЧКАЛА, 19 дек — РИА Новости. Комиссия Минприроды Дагестана обнаружила около 130 туш краснокнижных каспийских тюленей при обследовании побережья Каспийского моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В выходные дни комиссия провела обследование дагестанского побережья, выявлено около 130 туш мертвых каспийских тюленей. Со слов специалистов, свежих тушек мало, в основном — уже давно разложившиеся. Не факт, что они погибли в Дагестане, их могло течением, штормом принести из Азербайджана, Ирана", — сказала собеседница агентства. Каждый год по разным причинам погибают около десяти тысяч особей каспийской нерпы. Возможные причины уменьшения численности единственного млекопитающего Каспийского моря — загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, массовая гибель животных в сетях при промысле, в том числе нелегальном. После каждого факта обнаружения мертвых тюленей специалисты Минприроды Дагестана направляют данные о гибели животных в Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, добавили в ведомстве. В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане обнаружили около 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В Минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана "естественными природными факторами". Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса, как считают специалисты, стали мигрирующие птицы.
https://ria.ru/20231215/ivasi-1915974233.html
https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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каспийское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Каспийское море, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей
На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых краснокнижных каспийских тюленей
МАХАЧКАЛА, 19 дек — РИА Новости.
Комиссия Минприроды Дагестана обнаружила около 130 туш краснокнижных каспийских тюленей при обследовании побережья Каспийского моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства
.
"В выходные дни комиссия провела обследование дагестанского побережья, выявлено около 130 туш мертвых каспийских тюленей. Со слов специалистов, свежих тушек мало, в основном — уже давно разложившиеся. Не факт, что они погибли в Дагестане, их могло течением, штормом принести из Азербайджана, Ирана", — сказала собеседница агентства.
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Каждый год по разным причинам погибают около десяти тысяч особей каспийской нерпы. Возможные причины уменьшения численности единственного млекопитающего Каспийского моря — загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, массовая гибель животных в сетях при промысле, в том числе нелегальном.
После каждого факта обнаружения мертвых тюленей специалисты Минприроды Дагестана направляют данные о гибели животных в Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, добавили в ведомстве.
В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане обнаружили около 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В Минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана "естественными природными факторами". Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса, как считают специалисты, стали мигрирующие птицы.
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