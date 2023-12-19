https://ria.ru/20231219/tyulen-1916793123.html

На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей

На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей - РИА Новости, 19.12.2023

На побережье Дагестана нашли около 130 мертвых каспийских тюленей

Комиссия Минприроды Дагестана обнаружила около 130 туш краснокнижных каспийских тюленей при обследовании побережья Каспийского моря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:32

2023-12-19T18:32

2023-12-19T19:32

каспийское море

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МАХАЧКАЛА, 19 дек — РИА Новости. Комиссия Минприроды Дагестана обнаружила около 130 туш краснокнижных каспийских тюленей при обследовании побережья Каспийского моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В выходные дни комиссия провела обследование дагестанского побережья, выявлено около 130 туш мертвых каспийских тюленей. Со слов специалистов, свежих тушек мало, в основном — уже давно разложившиеся. Не факт, что они погибли в Дагестане, их могло течением, штормом принести из Азербайджана, Ирана", — сказала собеседница агентства. Каждый год по разным причинам погибают около десяти тысяч особей каспийской нерпы. Возможные причины уменьшения численности единственного млекопитающего Каспийского моря — загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, массовая гибель животных в сетях при промысле, в том числе нелегальном. После каждого факта обнаружения мертвых тюленей специалисты Минприроды Дагестана направляют данные о гибели животных в Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, добавили в ведомстве. В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане обнаружили около 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В Минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана "естественными природными факторами". Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса, как считают специалисты, стали мигрирующие птицы.

https://ria.ru/20231215/ivasi-1915974233.html

https://ria.ru/20231212/nauka-1914595044.html

каспийское море

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каспийское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)