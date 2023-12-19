https://ria.ru/20231219/turne-1916742600.html

СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу

СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу

Президента Украины Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:00

2023-12-19T16:00

2023-12-19T16:00

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459961_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_10614f2551881da8a137078931866706.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post."После провала попыток оттеснить в ходе контрнаступления российские войска, занявшие почти пятую часть территории страны, и приостановления необходимой военной и экономической помощи в Вашингтоне и Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский приготовился ответить на жесткие вопросы во вторник вечером на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам года", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что украинского политика ждут не только вопросы про военные провалы и проблемы с западной поддержкой, но и про растущее политическое напряжение внутри самой Украины.Ранее издание Foreign Policy сообщало, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231219/udar-1916713439.html

https://ria.ru/20231219/zhurnalist-1916690231.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, политика