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СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу - РИА Новости, 19.12.2023
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16:00 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/turne-1916742600.html
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу
Президента Украины Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:00
2023-12-19T16:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
политика
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post.&quot;После провала попыток оттеснить в ходе контрнаступления российские войска, занявшие почти пятую часть территории страны, и приостановления необходимой военной и экономической помощи в Вашингтоне и Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский приготовился ответить на жесткие вопросы во вторник вечером на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам года&quot;, — говорится в материале.Журналисты также отметили, что украинского политика ждут не только вопросы про военные провалы и проблемы с западной поддержкой, но и про растущее политическое напряжение внутри самой Украины.Ранее издание Foreign Policy сообщало, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231219/udar-1916713439.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, политика
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Политика
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу

WP: Зеленского ждут неприятные вопросы после возвращения на Украину

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post.
«

"После провала попыток оттеснить в ходе контрнаступления российские войска, занявшие почти пятую часть территории страны, и приостановления необходимой военной и экономической помощи в Вашингтоне и Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский приготовился ответить на жесткие вопросы во вторник вечером на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам года", — говорится в материале.

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Журналисты также отметили, что украинского политика ждут не только вопросы про военные провалы и проблемы с западной поддержкой, но и про растущее политическое напряжение внутри самой Украины.
Ранее издание Foreign Policy сообщало, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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