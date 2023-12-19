СМИ раскрыли, что ждет Зеленского после его турне по Западу
WP: Зеленского ждут неприятные вопросы после возвращения на Украину
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post.
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"После провала попыток оттеснить в ходе контрнаступления российские войска, занявшие почти пятую часть территории страны, и приостановления необходимой военной и экономической помощи в Вашингтоне и Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский приготовился ответить на жесткие вопросы во вторник вечером на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам года", — говорится в материале.
Журналисты также отметили, что украинского политика ждут не только вопросы про военные провалы и проблемы с западной поддержкой, но и про растущее политическое напряжение внутри самой Украины.
Ранее издание Foreign Policy сообщало, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.