https://ria.ru/20231219/tseli-1916754457.html

Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин

Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин

Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения Героев... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:36

2023-12-19T16:36

2023-12-19T16:55

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России после коллегии Минобороны."Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен, поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины", - сказал президент России.

https://ria.ru/20231219/geroi-1916760530.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире