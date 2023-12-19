https://ria.ru/20231219/tseli-1916754457.html
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин
Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения Героев... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:36
2023-12-19T16:36
2023-12-19T16:55
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России после коллегии Минобороны."Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен, поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины", - сказал президент России.
https://ria.ru/20231219/geroi-1916760530.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Путин
Путин: Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет