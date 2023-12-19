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Путин заявил, что роль ядерной триады выросла
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла
Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:41
2023-12-19T13:41
2023-12-19T14:18
россия
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард""В условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире… До конца года на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард. В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%", - сообщил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
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россия, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин
Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Владимир Путин
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла
Путин: до конца года поставят 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард"