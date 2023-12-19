https://ria.ru/20231219/triada-1916695503.html

Путин заявил, что роль ядерной триады выросла

Путин заявил, что роль ядерной триады выросла - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что роль ядерной триады выросла

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:41

2023-12-19T13:41

2023-12-19T14:18

россия

ракетные войска стратегического назначения

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773794021_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_adf8df8d45cf8af273486fd79866a3cd.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард""В условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире… До конца года на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард. В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%", - сообщил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916137477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин