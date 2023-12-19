Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.12.2023 (обновлено: 14:18 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/triada-1916695503.html
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла
Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:41
2023-12-19T14:18
россия
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773794021_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_adf8df8d45cf8af273486fd79866a3cd.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард""В условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире… До конца года на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард. В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%", - сообщил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20231216/rvsn-1916137477.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773794021_189:191:1374:1080_1920x0_80_0_0_64b8926d2764352e87e6bc880b0c88ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин
Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Владимир Путин
Путин заявил, что роль ядерной триады выросла

Путин: до конца года поставят 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, до конца года будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард"
"В условиях меняющего характера военного вопроса и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире… До конца года на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард. В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%", - сообщил Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
В РВСН предложили меры противодействия ПРО США
16 декабря, 00:33
 
РоссияРакетные войска стратегического назначенияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала