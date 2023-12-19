https://ria.ru/20231219/trevoga-1916835218.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.12.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще четырех областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:48

2023-12-19T23:48

2023-12-19T23:48

специальная военная операция на украине

украина

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николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киевской и еще четырех областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигналы тревоги звучат в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

николаевская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, россия, николаевская область, вооруженные силы украины