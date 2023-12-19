https://ria.ru/20231219/torden-1916655837.html

Адвокат: задержанный в Финляндии россиянин может получить пожизненный срок

Адвокат: задержанный в Финляндии россиянин может получить пожизненный срок - РИА Новости, 19.12.2023

Адвокат: задержанный в Финляндии россиянин может получить пожизненный срок

Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии, грозит от двух лет тюрьмы до пожизненного срока по обвинениям в военных преступлениях, сообщила РИА... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:58

2023-12-19T10:58

2023-12-19T15:17

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии, грозит от двух лет тюрьмы до пожизненного срока по обвинениям в военных преступлениях, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина."По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока", — сказала она.Адвокат уточнила, что экстрадиция на Украину исключена, поскольку Верховный суд Финляндии запретил экстрадицию на Украину из-за опасности негуманного содержания в тюрьмах. Торден вину не признает, сообщила адвокат. По ее словам, срок рассмотрения дела займет от девяти месяцев до полутора лет.В понедельник по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине.Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-15 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине.Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.Торден был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с "Группой Вагнера".

https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

https://ria.ru/20231218/oborona-1916574749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия