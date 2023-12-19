https://ria.ru/20231219/torden-1916635233.html

Россиянин Торден, задержанный в Финляндии, отрицает свою вину

Россиянин Торден, задержанный в Финляндии, отрицает свою вину - РИА Новости, 19.12.2023

Россиянин Торден, задержанный в Финляндии, отрицает свою вину

Задержанный властями Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине россиянин Воислав Торден отрицает свою вину, заявила РИА Новости адвокат Наталия РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:11

2023-12-19T09:11

2023-12-19T11:13

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Задержанный властями Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине россиянин Воислав Торден отрицает свою вину, заявила РИА Новости адвокат Наталия Мальгина."Мой подзащитный полностью отрицает свою вину, и у меня, как и у всей команды защиты, есть полные основания верить в его слова", – сказала она.Адвокат добавила, что дело против Тордена и доказательства обвинения засекречены."Срок рассмотрения по таким делам - от 9 месяцев до полутора лет только в первой инстанции", – сказала Мальгина.Она считает, что защищать россиянина будет невероятно сложно из-за продолжающегося геополитического конфликта."После того как дело приняло новый оборот и Финляндия приняла решение расследовать это дело на основании своих законов, разумеется, мы будем искать законные пути обеспечения прав обвиняемого на защиту, хотя это невероятно сложно из-за геополитического конфликта на территории предполагаемого места преступления" – сказала она.В понедельник по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине.Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала заключить Тордена под стражу по подозрению в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и военных преступлениях на территории Украины. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине.Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.Торден был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20231215/finlyandiya-1916021258.html

https://ria.ru/20231208/finlyandiya-1914535706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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