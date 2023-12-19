https://ria.ru/20231219/tetya-1916624240.html

"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине

"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине - РИА Новости, 19.12.2023

"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине

США следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:47

2023-12-19T05:47

2023-12-19T05:47

специальная военная операция на украине

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владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для американского издания Hill. "Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством (Германии. — Прим. ред.)", — заметил ученый.По мнению профессора, Западу следует активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу мира на Украине. Дэйтон считает, что общение между частными лицами помогает находить точки соприкосновения для формальных переговоров. Роль таких неформальных посредников могут исполнять как бывшие политики, так и транснациональные корпорации, предложил эксперт."Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...>. Настал момент, когда третья сторона поможет нам достичь мира в Европе", — заключил Дэйтон.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916385224.html

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сша

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