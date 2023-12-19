"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине
The Hill: Ангела Меркель должна стать неформальным посредником по Украине
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для американского издания Hill.
"Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством (Германии. — Прим. ред.)", — заметил ученый.
По мнению профессора, Западу следует активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу мира на Украине. Дэйтон считает, что общение между частными лицами помогает находить точки соприкосновения для формальных переговоров. Роль таких неформальных посредников могут исполнять как бывшие политики, так и транснациональные корпорации, предложил эксперт.
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"Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...>. Настал момент, когда третья сторона поможет нам достичь мира в Европе", — заключил Дэйтон.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.