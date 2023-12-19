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"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:47 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/tetya-1916624240.html
"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине
"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине - РИА Новости, 19.12.2023
"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине
США следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:47
2023-12-19T05:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
германия
владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для американского издания Hill. "Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством (Германии. — Прим. ред.)", — заметил ученый.По мнению профессора, Западу следует активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу мира на Украине. Дэйтон считает, что общение между частными лицами помогает находить точки соприкосновения для формальных переговоров. Роль таких неформальных посредников могут исполнять как бывшие политики, так и транснациональные корпорации, предложил эксперт.&quot;Иногда требуется вмешательство надежной тети &lt;...&gt;, чтобы разрешить конфликт &lt;...&gt;. Настал момент, когда третья сторона поможет нам достичь мира в Европе&quot;, — заключил Дэйтон.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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в мире, россия, сша, украина, германия, владимир путин, ангела меркель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Германия, Владимир Путин, Ангела Меркель
"Надежная тетя": в США нашли, кому начать переговоры с Путиным по Украине

The Hill: Ангела Меркель должна стать неформальным посредником по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для американского издания Hill.
"Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством (Германии. — Прим. ред.)", — заметил ученый.
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По мнению профессора, Западу следует активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу мира на Украине. Дэйтон считает, что общение между частными лицами помогает находить точки соприкосновения для формальных переговоров. Роль таких неформальных посредников могут исполнять как бывшие политики, так и транснациональные корпорации, предложил эксперт.
«

"Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...>. Настал момент, когда третья сторона поможет нам достичь мира в Европе", — заключил Дэйтон.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаГерманияВладимир ПутинАнгела Меркель
 
 
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