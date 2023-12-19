https://ria.ru/20231219/svpd-1916612370.html

Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД

Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД - РИА Новости, 19.12.2023

Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД

Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:30

2023-12-19T00:30

2023-12-19T00:30

в мире

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, на чьей стороне находится мяч. "Не стоит забывать, что возвращение Ирана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано исключительно при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и США, действия которых и привели к нынешней ситуации", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20231219/svpd-1916611966.html

иран

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сша

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в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон