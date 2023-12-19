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Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД
Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:30
2023-12-19T00:30
2023-12-19T00:30
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, на чьей стороне находится мяч. "Не стоит забывать, что возвращение Ирана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано исключительно при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и США, действия которых и привели к нынешней ситуации", - сказал Небензя.
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в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД
Небензя: Ирана вернется к исполнению СВПД только при встречных шагах Запада