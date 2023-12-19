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Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД - РИА Новости, 19.12.2023
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00:30 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/svpd-1916612370.html
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД
Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:30
2023-12-19T00:30
в мире
иран
россия
сша
василий небензя
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, на чьей стороне находится мяч. "Не стоит забывать, что возвращение Ирана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано исключительно при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и США, действия которых и привели к нынешней ситуации", - сказал Небензя.
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в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, в каком случае Иран вернется к СВПД

Небензя: Ирана вернется к исполнению СВПД только при встречных шагах Запада

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 дек – РИА Новости. Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано исключительно при синхронном встречном действии западных участников плана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, на чьей стороне находится мяч.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД
00:19
"Не стоит забывать, что возвращение Ирана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано исключительно при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и США, действия которых и привели к нынешней ситуации", - сказал Небензя.
 
В миреИранРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
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