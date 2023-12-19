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Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД - РИА Новости, 19.12.2023
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00:19 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/svpd-1916611966.html
Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД
Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД
США и западным участникам СВПД не удастся заретушировать собственное нарушение плана – именно на них лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:19
2023-12-19T00:19
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ООН, 19 дек – РИА Новости. США и западным участникам СВПД не удастся заретушировать собственное нарушение плана – именно на них лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "США и европейским участникам плана не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. И именно они должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом", - сказал Небензя.
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД

Небензя: США и Западу не удастся заретушировать собственное нарушение СВПД

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. США и западным участникам СВПД не удастся заретушировать собственное нарушение плана – именно на них лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"США и европейским участникам плана не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. И именно они должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом", - сказал Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России
00:12
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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