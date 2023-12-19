https://ria.ru/20231219/svpd-1916611966.html

Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД

Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД - РИА Новости, 19.12.2023

Небензя заявил, что Западу не удастся скрыть свои нарушения СВПД

США и западным участникам СВПД не удастся заретушировать собственное нарушение плана – именно на них лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:19

2023-12-19T00:19

2023-12-19T00:19

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ООН, 19 дек – РИА Новости. США и западным участникам СВПД не удастся заретушировать собственное нарушение плана – именно на них лежит ответственность за срыв выполнения ядерной сделки, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "США и европейским участникам плана не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. И именно они должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом", - сказал Небензя.

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