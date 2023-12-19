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Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России - РИА Новости, 19.12.2023
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00:12 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/svpd-1916611537.html
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России
Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:12
2023-12-19T00:12
в мире
россия
иран
василий небензя
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Представители Запада в СБ ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что якобы Тегеран поставлял Москве беспилотники для применения на Украине. "Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было. Все распространявшиеся в СБ ООН… письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям", - сказал Небензя. "Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было и быть не могло. Никаких сколь-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами обломки были собраны на Украине, тоже приведено не было", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231219/iran-1916611435.html
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в мире, россия, иран, василий небензя, оон
В мире, Россия, Иран, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России

Небензя: поставок между Ираном и Россией, нарушающих резолюцию об СВПД, не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Представители Запада в СБ ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что якобы Тегеран поставлял Москве беспилотники для применения на Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана
00:09
"Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было. Все распространявшиеся в СБ ООН… письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям", - сказал Небензя.
"Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было и быть не могло. Никаких сколь-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами обломки были собраны на Украине, тоже приведено не было", - подчеркнул он.
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