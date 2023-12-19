https://ria.ru/20231219/svpd-1916611537.html

Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России

Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России - РИА Новости, 19.12.2023

Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России

Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:12

2023-12-19T00:12

2023-12-19T00:12

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Представители Запада в СБ ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что якобы Тегеран поставлял Москве беспилотники для применения на Украине. "Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было. Все распространявшиеся в СБ ООН… письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям", - сказал Небензя. "Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было и быть не могло. Никаких сколь-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами обломки были собраны на Украине, тоже приведено не было", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231219/iran-1916611435.html

https://ria.ru/20231211/sdelka-1915032206.html

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в мире, россия, иран, василий небензя, оон