https://ria.ru/20231219/svpd-1916611537.html
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России
Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:12
2023-12-19T00:12
2023-12-19T00:12
в мире
россия
иран
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
ООН, 19 дек – РИА Новости. Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Представители Запада в СБ ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что якобы Тегеран поставлял Москве беспилотники для применения на Украине. "Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было. Все распространявшиеся в СБ ООН… письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям", - сказал Небензя. "Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было и быть не могло. Никаких сколь-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами обломки были собраны на Украине, тоже приведено не было", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231219/iran-1916611435.html
https://ria.ru/20231211/sdelka-1915032206.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, василий небензя, оон
В мире, Россия, Иран, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил об отсутствии нарушений резолюции об СВПД со стороны России
Небензя: поставок между Ираном и Россией, нарушающих резолюцию об СВПД, не было
ООН, 19 дек – РИА Новости. Никаких поставок между Ираном и Россией, которые бы нарушали положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было и быть не могло, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Представители Запада в СБ ООН регулярно обвиняют Россию и Иран в том, что якобы Тегеран
поставлял Москве
беспилотники для применения на Украине
.
Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана
"Факт остается фактом. Никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях ракетных положений приложения Б представлено так и не было. Все распространявшиеся в СБ ООН… письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям", - сказал Небензя.
"Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было и быть не могло. Никаких сколь-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами обломки были собраны на Украине, тоже приведено не было", - подчеркнул он.
Иран заявил, что не видит необходимости в заключении нового СВПД