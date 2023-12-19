https://ria.ru/20231219/svo-1916765049.html

Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО

Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО - РИА Новости, 19.12.2023

Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО

Башкирские экологи и охотники отправили участникам спецоперации 600 банок тушенки из лосятины, чтобы бойцы почувствовали поддержку и заботу земляков, сообщается РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:07

2023-12-19T17:07

2023-12-19T17:07

надежные люди

общество

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УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирские экологи и охотники отправили участникам спецоперации 600 банок тушенки из лосятины, чтобы бойцы почувствовали поддержку и заботу земляков, сообщается в Telegram-канале министерства природопользования и экологии республики. "Мы продолжаем оказывать помощь участникам специальной военной операции, поддерживать бойцов, помогать нашим ребятам. Сотрудники министерства природопользования и экологии республики совместно с представителями военно-охотничьего общества Уфимского гарнизона, компаниями ООО "Мега-Строй", ООО "Апсат", ООО "Леспромстрой" отправили в зону спецоперации порядка 600 банок тушенки из лосятины", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что для изготовления тушенки каждый охотпользователь использовал свою квоту для добычи дикого животного. "Изготовление тушенки производилось на предприятии пищевой промышленности с соблюдением всех санитарных правил и технологий. Посылку участникам специальной военной операции отправили с представителями администрации Кармаскалинского района. Сотрудники министерства уверены, что ребята, которые находятся на передовой, оценят их внимание, почувствуют поддержку и теплую заботу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html

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общество