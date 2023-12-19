Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО
© Фото : Министерство природопользования и экологии БашкортостанаЭкологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО
УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирские экологи и охотники отправили участникам спецоперации 600 банок тушенки из лосятины, чтобы бойцы почувствовали поддержку и заботу земляков, сообщается в Telegram-канале министерства природопользования и экологии республики.
"Мы продолжаем оказывать помощь участникам специальной военной операции, поддерживать бойцов, помогать нашим ребятам. Сотрудники министерства природопользования и экологии республики совместно с представителями военно-охотничьего общества Уфимского гарнизона, компаниями ООО "Мега-Строй", ООО "Апсат", ООО "Леспромстрой" отправили в зону спецоперации порядка 600 банок тушенки из лосятины", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что для изготовления тушенки каждый охотпользователь использовал свою квоту для добычи дикого животного.
"Изготовление тушенки производилось на предприятии пищевой промышленности с соблюдением всех санитарных правил и технологий. Посылку участникам специальной военной операции отправили с представителями администрации Кармаскалинского района. Сотрудники министерства уверены, что ребята, которые находятся на передовой, оценят их внимание, почувствуют поддержку и теплую заботу", - добавили в ведомстве.