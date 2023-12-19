Рейтинг@Mail.ru
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:07 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/svo-1916765049.html
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО
Башкирские экологи и охотники отправили участникам спецоперации 600 банок тушенки из лосятины, чтобы бойцы почувствовали поддержку и заботу земляков, сообщается РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:07
2023-12-19T17:07
надежные люди
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916764334_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_0765f27d3b6fa716660e4d664274dddb.jpg
УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирские экологи и охотники отправили участникам спецоперации 600 банок тушенки из лосятины, чтобы бойцы почувствовали поддержку и заботу земляков, сообщается в Telegram-канале министерства природопользования и экологии республики. "Мы продолжаем оказывать помощь участникам специальной военной операции, поддерживать бойцов, помогать нашим ребятам. Сотрудники министерства природопользования и экологии республики совместно с представителями военно-охотничьего общества Уфимского гарнизона, компаниями ООО "Мега-Строй", ООО "Апсат", ООО "Леспромстрой" отправили в зону спецоперации порядка 600 банок тушенки из лосятины", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что для изготовления тушенки каждый охотпользователь использовал свою квоту для добычи дикого животного. "Изготовление тушенки производилось на предприятии пищевой промышленности с соблюдением всех санитарных правил и технологий. Посылку участникам специальной военной операции отправили с представителями администрации Кармаскалинского района. Сотрудники министерства уверены, что ребята, которые находятся на передовой, оценят их внимание, почувствуют поддержку и теплую заботу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916764334_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_67c925cea05d76b10c8a417773708235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Надежные люди, Общество
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки в зону СВО

Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО

© Фото : Министерство природопользования и экологии БашкортостанаЭкологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Министерство природопользования и экологии Башкортостана
Экологи и охотники Башкирии отправили 600 банок тушенки из лосятины в зону СВО
Читать ria.ru в
УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирские экологи и охотники отправили участникам спецоперации 600 банок тушенки из лосятины, чтобы бойцы почувствовали поддержку и заботу земляков, сообщается в Telegram-канале министерства природопользования и экологии республики.
"Мы продолжаем оказывать помощь участникам специальной военной операции, поддерживать бойцов, помогать нашим ребятам. Сотрудники министерства природопользования и экологии республики совместно с представителями военно-охотничьего общества Уфимского гарнизона, компаниями ООО "Мега-Строй", ООО "Апсат", ООО "Леспромстрой" отправили в зону спецоперации порядка 600 банок тушенки из лосятины", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что для изготовления тушенки каждый охотпользователь использовал свою квоту для добычи дикого животного.
"Изготовление тушенки производилось на предприятии пищевой промышленности с соблюдением всех санитарных правил и технологий. Посылку участникам специальной военной операции отправили с представителями администрации Кармаскалинского района. Сотрудники министерства уверены, что ребята, которые находятся на передовой, оценят их внимание, почувствуют поддержку и теплую заботу", - добавили в ведомстве.
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Вчера, 16:49
 
Надежные людиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала