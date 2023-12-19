https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
За последнее время было много сделано для налаживания системы помощи участникам СВО, но нерешенные проблемы еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:38
2023-12-19T15:38
2023-12-19T15:38
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За последнее время было много сделано для налаживания системы помощи участникам СВО, но нерешенные проблемы еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин. "За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставления им их семьям дополнительных выплат, льгот и компенсаций. Вместе с тем, проблемы еще не все решены, они остаются", - сказал Путин на коллегии Минобороны. Он отметил, что Минобороны совместно с регионами надо оперативно решать возникающие проблемы, обеспечивать выплаты "своевременно и в полном объеме", а раненые участники СВО должны получать надлежащее медицинское обслуживание. Глава государства пообещал, что система льгот и компенсаций военнослужащим должна и будет совершенствоваться, работа по жилищным и социальным программам для этой категории граждан обязательно будет продолжена.
https://ria.ru/20231219/geroy-1916703925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
Путин: многое сделано для налаживания помощи участникам СВО, но проблемы есть
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За последнее время было много сделано для налаживания системы помощи участникам СВО, но нерешенные проблемы еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставления им их семьям дополнительных выплат, льгот и компенсаций. Вместе с тем, проблемы еще не все решены, они остаются", - сказал Путин
на коллегии Минобороны.
Он отметил, что Минобороны совместно с регионами надо оперативно решать возникающие проблемы, обеспечивать выплаты "своевременно и в полном объеме", а раненые участники СВО должны получать надлежащее медицинское обслуживание.
Глава государства пообещал, что система льгот и компенсаций военнослужащим должна и будет совершенствоваться, работа по жилищным и социальным программам для этой категории граждан обязательно будет продолжена.
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих