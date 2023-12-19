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Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
За последнее время было много сделано для налаживания системы помощи участникам СВО, но нерешенные проблемы еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:38
2023-12-19T15:38
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За последнее время было много сделано для налаживания системы помощи участникам СВО, но нерешенные проблемы еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин. "За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставления им их семьям дополнительных выплат, льгот и компенсаций. Вместе с тем, проблемы еще не все решены, они остаются", - сказал Путин на коллегии Минобороны. Он отметил, что Минобороны совместно с регионами надо оперативно решать возникающие проблемы, обеспечивать выплаты "своевременно и в полном объеме", а раненые участники СВО должны получать надлежащее медицинское обслуживание. Глава государства пообещал, что система льгот и компенсаций военнослужащим должна и будет совершенствоваться, работа по жилищным и социальным программам для этой категории граждан обязательно будет продолжена.
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин

Путин: многое сделано для налаживания помощи участникам СВО, но проблемы есть

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За последнее время было много сделано для налаживания системы помощи участникам СВО, но нерешенные проблемы еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедший год многое сделано для налаживания системы денежного довольствия как контрактников, так и мобилизованных граждан, добровольцев, а также предоставления им их семьям дополнительных выплат, льгот и компенсаций. Вместе с тем, проблемы еще не все решены, они остаются", - сказал Путин на коллегии Минобороны.
Он отметил, что Минобороны совместно с регионами надо оперативно решать возникающие проблемы, обеспечивать выплаты "своевременно и в полном объеме", а раненые участники СВО должны получать надлежащее медицинское обслуживание.
Глава государства пообещал, что система льгот и компенсаций военнослужащим должна и будет совершенствоваться, работа по жилищным и социальным программам для этой категории граждан обязательно будет продолжена.
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