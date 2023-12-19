https://ria.ru/20231219/svo-1916684590.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска за пять минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:50

2023-12-19T12:50

2023-12-19T14:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 12.34 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 12.35 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Киевский район расположен в северной части Донецка.

https://ria.ru/20231218/vsu-1916452847.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк