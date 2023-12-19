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На Украине пригрозили ввести войска на границу США - РИА Новости, 19.12.2023
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03:22 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ssha-1916619914.html
На Украине пригрозили ввести войска на границу США
На Украине пригрозили ввести войска на границу США - РИА Новости, 19.12.2023
На Украине пригрозили ввести войска на границу США
Украина могла бы ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:22
2023-12-19T03:22
в мире
украина
сша
мексика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина могла бы ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka."Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы", — посетовал Сазонов.По его словам, внутрипартийная борьба в США негативно сказывается на поддержке ВСУ. Демократы и республиканцы не разделяют позиции друг друга на тему усиления южной границы. Так, Демократическая партия не видит в укреплении пограничных постов и жесткого урегулирования миграции смысла, тогда как их политические оппоненты придерживаются противоположного мнения. Но обе партии, считает Сазонов, так или иначе якобы стремятся поддержать Украину.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html
украина
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в мире, украина, сша, мексика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Мексика, Вооруженные силы Украины
На Украине пригрозили ввести войска на границу США

Журналист Сазонов: Киев при необходимости введет войска на границу США и Мексики

© AP Photo / Mykola TymchenkoУкраинские военные учения
Украинские военные учения - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Mykola Tymchenko
Украинские военные учения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина могла бы ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka.
«
"Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы", — посетовал Сазонов.
По его словам, внутрипартийная борьба в США негативно сказывается на поддержке ВСУ. Демократы и республиканцы не разделяют позиции друг друга на тему усиления южной границы. Так, Демократическая партия не видит в укреплении пограничных постов и жесткого урегулирования миграции смысла, тогда как их политические оппоненты придерживаются противоположного мнения. Но обе партии, считает Сазонов, так или иначе якобы стремятся поддержать Украину.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"
02:57
 
В миреУкраинаСШАМексикаВооруженные силы Украины
 
 
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