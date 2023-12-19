https://ria.ru/20231219/ssha-1916619914.html

На Украине пригрозили ввести войска на границу США

На Украине пригрозили ввести войска на границу США - РИА Новости, 19.12.2023

На Украине пригрозили ввести войска на границу США

Украина могла бы ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:22

2023-12-19T03:22

2023-12-19T03:22

в мире

украина

сша

мексика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина могла бы ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka."Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы", — посетовал Сазонов.По его словам, внутрипартийная борьба в США негативно сказывается на поддержке ВСУ. Демократы и республиканцы не разделяют позиции друг друга на тему усиления южной границы. Так, Демократическая партия не видит в укреплении пограничных постов и жесткого урегулирования миграции смысла, тогда как их политические оппоненты придерживаются противоположного мнения. Но обе партии, считает Сазонов, так или иначе якобы стремятся поддержать Украину.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html

украина

сша

мексика

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в мире, украина, сша, мексика, вооруженные силы украины