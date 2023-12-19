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Разведка США заявила, что Россия пыталась очернить демократов

Разведка США заявила, что Россия пыталась очернить демократов - РИА Новости, 19.12.2023

Разведка США заявила, что Россия пыталась очернить демократов

Разведсообщество США считает, что Россия якобы пыталась "очернить" Демократическую партию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 2022 года, чтобы тем... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T02:24

2023-12-19T02:24

2023-12-19T02:24

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Разведсообщество США считает, что Россия якобы пыталась "очернить" Демократическую партию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 2022 года, чтобы тем самым подорвать поддержку в отношении Украины, говорится в рассекреченном докладе Национального совета по разведке. "Разведывательное сообщество полагает, что правительство России и подконтрольные ему структуры стремились очернить Демократическую партию в преддверии промежуточных выборов и негативно повлиять на доверие к ним, главным образом, чтобы подорвать поддержку США в отношении Украины", - говорится в докладе. Представители американской разведки подчеркнули, что имеют "высокий уровень уверенности" в достоверности такого вывода. При этом никаких доказательств там не приводится. Также в докладе содержится утверждение, что "ряд других зарубежных игроков" предпринимали попытки помешать переизбранию некоторых американских политиков. При этом в разведсообществе США полагают, что такие усилия имели "более узконаправленный характер и меньший масштаб, нежели действия, предпринятые, Китаем, Ираном и Россией". Относительно роли Китая доклад свидетельствует, что представители этой страны были заинтересованы в попытках повлиять на исход выборов в Конгресс. Как полагают в американской разведке, в интересы Пекина входило помешать избранию воинственно настроенных к Китаю конгрессменов и, наоборот, оказать содействие тем, кто выступает за выстраивание отношений с ним.

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в мире, сша, китай, россия