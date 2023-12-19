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В сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине
В сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2023
В сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине
Лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе для размена на помощь Украине достигнут прогресс. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:51
2023-12-19T00:51
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ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе для размена на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым дом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для восточноевропейского союзника США. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что "воодушевлен прогрессом", который был достигнут в минувшие выходные, и призывает переговорные группы продолжать работу. "Хотя работа не завершена, я уверен, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что выходные принесли "дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности". "Наши коллеги работают над разрешением ряда серьезных вопросов... Наши коллеги за переговорным столом осознают тот факт, что достижение этой договоренности и подготовка законодательного текста займет некоторое время", - сказал он. В отличие от сената, палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
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в мире, украина, сша, чак шумер, митч макконнелл
В мире, Украина, США, Чак Шумер, Митч Макконнелл
В сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине
Обе фракции сената США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине
ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе для размена на помощь Украине достигнут прогресс.
Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым дом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для восточноевропейского союзника США
.
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Лидер демократического большинства Чак Шумер
заявил, что "воодушевлен прогрессом", который был достигнут в минувшие выходные, и призывает переговорные группы продолжать работу.
"Хотя работа не завершена, я уверен, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он.
Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл
подтвердил, что выходные принесли "дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности".
«
"Наши коллеги работают над разрешением ряда серьезных вопросов... Наши коллеги за переговорным столом осознают тот факт, что достижение этой договоренности и подготовка законодательного текста займет некоторое время", - сказал он.
В отличие от сената, палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января.
В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.
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