https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916625536.html
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ
Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:06
2023-12-19T06:06
2023-12-19T06:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885124630_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0388297225aa1e14b2ec58f42ec314d7.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на оператора расчета с позывным "Санта". "Как только мы находим цели, тут же запускаем две "птицы" (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил", - сказал "Санта", его слова приводит военное ведомство. Он уточнил, что в ночное время ВСУ постоянно устраивают вылазки, перемещаются, проводят ротации, днем они этого не делают. Если видят БПЛА ВС РФ в небе, то сразу начинают разбегаться. "А ночью они, наверное, более уверенно себя чувствуют. Но мы и к этому приспособились и на ночных полетах теперь действуем гораздо эффективнее. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем", - отметил "Санта".
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916625052.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885124630_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_cf37a55d722609c76935bbae34a312a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ
МО: расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на оператора расчета с позывным "Санта".
«
"Как только мы находим цели, тут же запускаем две "птицы" (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил", - сказал "Санта", его слова приводит военное ведомство.
Он уточнил, что в ночное время ВСУ постоянно устраивают вылазки, перемещаются, проводят ротации, днем они этого не делают. Если видят БПЛА ВС РФ в небе, то сразу начинают разбегаться.
"А ночью они, наверное, более уверенно себя чувствуют. Но мы и к этому приспособились и на ночных полетах теперь действуем гораздо эффективнее. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем", - отметил "Санта".
"Акации" ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении