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Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
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06:06 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916625536.html
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ
Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:06
2023-12-19T06:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на оператора расчета с позывным "Санта". "Как только мы находим цели, тут же запускаем две "птицы" (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил", - сказал "Санта", его слова приводит военное ведомство. Он уточнил, что в ночное время ВСУ постоянно устраивают вылазки, перемещаются, проводят ротации, днем они этого не делают. Если видят БПЛА ВС РФ в небе, то сразу начинают разбегаться. "А ночью они, наверное, более уверенно себя чувствуют. Но мы и к этому приспособились и на ночных полетах теперь действуем гораздо эффективнее. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем", - отметил "Санта".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ

МО: расчет БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на оператора расчета с позывным "Санта".
«
"Как только мы находим цели, тут же запускаем две "птицы" (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил", - сказал "Санта", его слова приводит военное ведомство.
Он уточнил, что в ночное время ВСУ постоянно устраивают вылазки, перемещаются, проводят ротации, днем они этого не делают. Если видят БПЛА ВС РФ в небе, то сразу начинают разбегаться.
"А ночью они, наверное, более уверенно себя чувствуют. Но мы и к этому приспособились и на ночных полетах теперь действуем гораздо эффективнее. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем", - отметил "Санта".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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